Perfil de adicciones

Mientras no entran los favoritos en el coliseo de la muerte, el domingo abre sus brechas de simpatía hacia los que sufren y esos son los 49'ers, que se han quedado temprano sin su QB que ya era de sí mismo un emergente y debe improvisar para enfrentar una suerte de perro callejero, mientras su gente sueña con los brazos de ídolos que volaron en el tiempo como Steve Young y sobre todo el genial Montana. Enfrente están las Águilas, señores del aire, depredadores de NFL.

El griterío juvenil hace un espacio, cuando aparecen chistorras, costillas, agujas, cervezas, sonrisas y pastel pero luego todo queda en nerviosismo e ilusiones aceleradas cuando llegan dos pelotones de muchachos gigantones, valientes comprometidos con la sociedad de su tiempo. Al frente de los rojos Chiefs viene un mulato de pelo rizado que gana 45 MD por año, sabedor como sus compañeros que todos esos millares que hoy te adoran, también pueden llegar a odiarte.

Es Patrick Lavon Mahomes II (27) que cuando mira el emparrillado, logra satisfacer las necesidades de su imaginación, mide sus fuerzas y su alcance, sabe que no todos los que viajan están perdidos, concibe que el futuro puede no ser perfecto pero será suyo. Enfrente está Joe Burrow (26) que no parece un QB, sino un astro de Hollywood y ambos parecen tener una educación sentimental con muchas revelaciones que vienen de un libro o de una película.

Entran en un duelo épico que tiene de todo pero Pat Mahomes posee un socio de oro que es Travis Kelce (33) que recibe y lleva el balón a la meta con una velocidad que no parece propia de un hombre de dos metros y 113 kilos de peso. Total que al final se han perfilado Águilas y Chiefs y se han citado para el 12 de febrero en el State Farm Stadium de Arizona, con cupo de 70 mil fans.

Y mientras la gente espera, debe regresar a su realidad, esa donde lo cotidiano es común y donde solo una serena languidez lo enmarca pero siempre con la posibilidad de que la escritura de los claridosos vayan dibujando la nueva realidad, como el descubrimiento de Martino, que acusa al futbol mexicano de privilegiar el negocio, en esa vana e intensa lucha que tiene al buscar excusas. Y su informe que será revelado pasado mañana es como el testamento de Rigo Tovar.

Es difícil la vida del hombre de acción, pues antes de abordar retos, debe enfrentar sus traumas y se va perdiendo claridad en un concierto de nostalgia como los chilenos, que 50 años después quieren saber si Pablo Neruda murió por su cáncer de próstata o fue envenenado por la DINA (Dirección nacional de inteligencia) chilena. ¿Vale la pena saberlo? Tal vez lo mejor sea recordar al genio Premio Nobel 1971 como el mejor poeta de habla hispana pero se debe admitir que cada persona es un mundo aunque sus versos aún se acoplan a nuestro tiempo, sobre todo al fracaso mundialista de México y a su pretendida pero hasta ahora no planificada ni aclarada reforma sobre tantos tumores que lo aquejan de multipropiedad, extranjerismo, sin descenso y ascenso que se puede comparar con ilusión y desencanto popular al estilo de Neruda: "Es tan corto el amor y tan largo el olvido".