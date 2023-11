Perder contacto genera riesgo de muerte mayor Preocupación climática afecta decisiones

La soledad y el aislamiento no solo son males sociales, también acortan la vida de quienes los sufren: una investigación ha evidenciado que las personas que no reciben al menos una vez al mes la visita de familiares o amigos tienen un riesgo de muerte un 39% mayor.

Las conclusiones del estudio de la Universidad de Glasgow, que publica este viernes la revista BMC Medicine, se han basado en el seguimiento de las interacciones sociales de 458.146 personas de entre 40 y 70 años del Biobanco de Reino Unido -una gigantesca base de datos para la investigación- durante un periodo de 12.6 años, a finales del cual 33,135 de ellos habían fallecido. Los científicos han estado siguiendo las respuestas de los participantes a cinco cuestiones, dos de ellas subjetivas: con qué frecuencia podían confiar en alguien cercano y con qué frecuencia se sentían solos; y dos objetivas: cómo de a menudo veían a familiares y amigos, si participaban en alguna actividad de grupo semanal y si vivían solos. La tormenta perfecta es quienes viven solos y no la visita de familiares o amigos: su riesgo de muerte prematura es un 39% más elevado, y no se aprecia que participar en alguna actividad grupal pueda tener ningún beneficio para ellos, si no cuentan con el 'calor' de seres queridos.

Las preocupaciones éticas, ambientales y políticas sobre el cambio climático pueden estar afectando a la decisión de tener hijos o cuántos, según un nuevo estudio que publica Plos Climate.

Investigadores del University College de Londres hicieron una revisión de estudios anteriores y vieron que una mayor preocupación por el cambio climático se asociaba típicamente con actitudes menos positivas hacia la reproducción y el deseo o intención de tener menos hijos o ninguno. El equipo examinó trece estudios, con 10.788 participantes, realizados principalmente en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y varios países europeos. En doce se identificó esa asociación.

El término ansiedad ecológica ha entrado rápidamente en el discurso público, "describiendo una serie de respuestas emocionales negativas que incluyen miedo, preocupación, culpa e ira como respuesta al cambio climático", indica el University College de Londres en un comunicado.