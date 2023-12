PEQUEÑAS ESPECIES

LA MAGIA DE LA NAVIDAD

Nunca dejes de soñar, el futuro pertenece aquellos que creen en la belleza de los sueños. Qué mejor aliciente para la época que nos ha tocado vivir, que continuar con un espíritu optimista, aprovechar los desafíos y convertirlos en oportunidades para salir una vez más adelante.

¿Quién no se ha fijado un propósito en la vida?, material, físico, sentimental, cualquiera que éste sea. ¿Cómo inicia ese deseo?, con un bello y mágico sueño. No cabe duda que los sueños son lo más hermoso en la niñez, bendita inocencia donde no existen límites en la imaginación, deberíamos de seguir ese ejemplo los adultos, pero callamos nuestros sueños por temor a que se rían de ellos, y desaparece la ilusión que forjamos con tanto anhelo, argumentando que a nuestra edad hay que poner los pies sobre la tierra.

En esta época donde los bellos sentimientos afloran del corazón y deseamos los mejores parabienes, momentos de reencontrar con nuestros seres queridos que teníamos tiempo sin verles, dar el presente a la persona que tanto estimamos, época en que los niños esperan impacientes la visita de Santa Claus. Una temporada mágica que anhelamos todo el año, no solo los niños, también los adultos, la Navidad es todo esto, sueños, alegría, encanto, ilusiones, un costal lleno bendiciones, recibir y dar abrazos, días de reconciliación y agradecimiento, época de compartir sonrisas, obsequios, el vino y el pan con las personas que estimamos, y lo más importante, venerar el nacimiento de Jesucristo.

Lamentablemente este espíritu permanece en nosotros solo la temporada decembrina, un instante fugaz, deberíamos de conservar este sentimiento todo el año y con todo el prójimo, hacer a un lado el orgullo y dar el saludo al vecino que no le dirigimos la palabra, volver a hablar al amigo con el que nos disgustamos, reunirse con el hermano sin años de verle. Qué hermoso sería que todos los días del año estuviera presente la Navidad, que existiera buena voluntad en todas las personas y hacia los animales en toda la faz de la Tierra, seguir el mensaje del Señor. Disfrutar la vida sanamente y respetar a nuestro prójimo.

Qué gratos recuerdos tenemos las viejas generaciones del espíritu de la Navidad, donde nuestros padres celebraban el nacimiento de Jesús en la tradicional posada con los cánticos navideños, pidiendo posada los peregrinos José y María desde la calle, y recibíamos la contestación del interior de la casa, y al darnos el pase a la morada rezábamos, y luego disfrutábamos de las golosinas al romper la piñata, colaciones, cacahuates, cañas, naranjas, tejocotes.

Fue la mejor época en nuestra niñez, teníamos que portarnos bien todo el año, de lo contrario no llegaba Santa Claus a nuestra casa, convivíamos con toda la familia reunida en la tradicional cena de Nochebuena, todo eso era Navidad. Gracias a nuestros queridos viejos que nos legaron esa tradición, junto con los valores primordiales en la vida, que ahora ven los frutos nuestros hijos en sus hijos, disfrutando de una familia unida y feliz, viviendo en santa paz con el prójimo.

¡FELIZ NAVIDAD! QUE LA SALUD Y LA FELICIDAD REINE EN SUS HOGARES HOY Y SIEMPRE.

