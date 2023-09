PEQUEÑAS ESPECIES

EL ESCRIBIDOR DE PERROS

No presumo de escritor y menos de ilustrado, solo soy un veterinario apasionado, que pretende compartir fábulas de sus pacientes, intentando plasmarlas en cuartillas de colores, que al leerlas escuches ladridos de perros agradecidos, recobrando la salud con ayuda de mi asistente, del Señor, que siempre está presente.

En legado a mis viejos años de tanto ir y venir, bellos relatos me ha distinguido vivir, los he compartido a través de lustros, aunque debo decir, que de mi mano no han brotado, siendo el corazón quién los ha editado. Agradezco a mis tres lectores el gusto de su preferencia, compartiendo historias donde algunas sonreirán, y en otras, suspiros surgirán.

Le doy gracias al Creador por haberme iluminado, con distinguidos lectores para este humilde aficionado. Embelesado estoy de una bella pasión, ejerciendo aún mi profesión, con su permiso, culminaré el compromiso de sanar los males de mis pacientes, antes del otoño de mis facultades.

Soy un bienaventurado de la vida, que disfrutó sus sueños, siendo la perseverancia mi mayor fragancia. Poseo una familia que me bendice, colmada de seres amados a quién debo lo que soy. Qué mayor privilegio que continuar con lucidez y disfrutar en mi vejez, a los hijos de mis hijos. Ni cómo agradecer la riqueza de mis amigos, por tantos años de franca nobleza.

Ofrezco una disculpa por esa pasión en la que un servidor vivió, deleitando y haciendo lo que su corazón sintió. Y cuando llegue la hora de partida, todas las criaturas que compartieron mi vida, las escucharé ladrando con su rabo abanicando, y entonces exclamaré con fervor... "Estoy con el Creador".

Colorín colorado, cumpliendo mi sueño anhelado, perros y gatos han declarado, ser felices cuando a mis tres lectores el libro ha deleitado, "El Escribidor de Perros", de este humilde aficionado.

Me es grato decirles, que el libro ha tenido excelente aceptación, sobre todo en aquellas personas que han sido iluminadas por alguna mascota en su vida. Ahora son más felices, más inteligentes, y sobre todo, más atractivas. Según un estudio que yo inventé.

