Pequeñas especies

Hoy en día, lo perros al igual que los humanos han alcanzado o superado la edad promedio de vida, parece ser que a los animales domésticos les ha ocurrido lo mismo que a las personas, gracias a los avances de la tecnología médica, mejoras en las técnicas quirúrgicas y farmacéuticas, así como la alimenticia, el nivel de calidad de vida de las mascotas se ha incrementado de manera considerable.

Los recientes avances incluyen: cirugía de corazón abierto, trasplante de riñón, prótesis ortopédicas, sillas de ruedas diseñadas especialmente para mascotas, alimentos específicos para diferentes enfermedades, en lo que respecta a la farmacéutica, nuevas drogas para el cáncer, diabetes, artritis, corazón, específicas para perros seniles.

El compañero fiel y vigoroso de toda la vida, ahora se pasa la mayor parte del tiempo durmiendo, buscando los rincones cómodos y cálidos para que nadie lo moleste, el amigo que tantas alegrías nos ha dado con esa fuente de energía que llegamos a creer que era inagotable, es ahora un viejo.

Así como a un empleado noble y fiel, que ha dado los mejores años de su vida a nuestra empresa, al llegar a la vejez es justo pensionarlo, ahora también es justo recompensar a nuestra querida mascota que nos ha dado todo lo mejor de ella, su vida entera sin haber pedido jamás nada a cambio, habiendo sido su lealtad sin comparación alguna, capaz de haber dado la vida por su amo, como lo hacen los nobles perros de caza cuando luchan a muerte con las bestias salvajes para salvaguardar a su amo.

Indudablemente las mascotas de más de diez años necesitarán un mayor número de cuidados que cuando jóvenes; dietas más digeribles, visitas al veterinario a menudo, pequeños paseos, continuar con las vacunas ya que los perros seniles estarán más desprotegidos pues sus defensas bajan y son presa fácil de cualquier enfermedad infecciosa; las mascotas que desempeñan alguna función específica, es hora de reemplazarlos de una manera muy sutil.

Su salud dependerá de los cuidados y de la calidad de vida que se le haya dado durante su juventud. Es muy importante el papel que desempeña el propietario al detectar cualquier cambio en el comportamiento de su mascota, por ejemplo: un consumo mayor de agua, apetito diferente, deposiciones, hábitos de sueño, claudicaciones, crecimiento anormal de masas extrañas, pérdida de la audición, visión, tos, etc., por muy insignificante que sea el cambio, es importante llevarlo a revisión con su veterinario, de esto dependerá un diagnóstico oportuno, o hasta qué tanto otorgarle una calidad de vida sin sufrimiento.

El veterinario en raras ocasiones recomendará la eutanasia, pero, cuando nos dicen: "¿Doctor, si 'Maple' fuera suyo, usted que haría?". Como lo preguntó con su voz quebrada hace unos días la pequeña propietaria de un Coquer Spaniel de doce años, y nos pide actuar como dueños de la mascota y no como médicos.

Sabemos que contra la vejez no hay medicina, estamos conscientes del dolor que causará a la familia su separación y específicamente a ella que crecieron juntos, entonces valoramos la calidad de vida y el sufrimiento que le causaremos al prolongar su vejez, y es cuando nos ponemos en el lugar de ellos y pensamos que afortunadamente podemos decidir el que continúen con ese calvario, o poner fin al sufrimiento con una sobredosis de anestésico, que lo pondrá a dormir tranquilo al lado de su querido amo que le inspirará confianza hasta el último momento. La muerte es a menudo serena, sin molestar a nadie, tal vez sea el único dolor que cause a su amo, y no por culpa suya.

