PEQUEÑAS ESPECIES

NUESTRA SALUD Y LAS MASCOTAS

¿Por qué los perros actúan benéficamente sobre nuestra salud? Uno de los problemas más comunes para la funcionalidad de nuestro sistema cardiovascular es la hipertensión.

La alta presión de la sangre es responsable de muchos trastornos y problemas del corazón, mientras el aumento de la presión es una respuesta fisiológica normal en determinadas condiciones (estrés, ansiedad, hablar en público, leer en voz alta, situaciones tensas o de peligro, etc.) lo que daña el corazón es el estado prolongado de las situaciones que provocan el aumento de la tensión. El estrés es uno de estos factores, quizá, el más importante, debido a que muchas veces no somos capaces de volver a un estado de relajación normal una vez cesados los estímulos estresantes.

Se ha demostrado que tener animales de compañía, especialmente perros, produce otros efectos benéficos en la salud humana. Dichos efectos se definen como "a largo plazo". Efectivamente, si por una parte la mera observación de animales o estar en su presencia produce un favorecedor estado psíquico de relajación, las investigaciones han demostrado que la interacción con el perro (acariciarle, hablarle, tocarlo) es aún más poderosa, en cuanto a efectos benéficos.

Efectivamente, si el estado de relajación puede ser transmitido o inducido por simple observación de un objeto relajante, incluyendo con esto a varios estímulos (observar el movimiento silencioso y rítmico de los peces de un acuario o las llamas de fuego de la chimenea), es obvio que muchos de estos elementos no pueden ser tocados. En cambio, en el caso de los canes esta desventaja no existe, junto también al hecho de que el perro interacciona profundamente con las personas, reduciendo el sentimiento de desamparo, el aburrimiento o el aislamiento progresivo.

A partir de tales consideraciones, varios estudios han demostrado los efectos positivos en la supervivencia de los pacientes ingresados por ataques cardíacos, infartos de miocardio y angina de pecho. También resultó claro que los beneficios que derivan de la tenencia de perros no dependen de la gravedad de la enfermedad cardiovascular, lo cual quiere decir que la probabilidad de morir es menor en los propietarios de animales que en los que carecen de mascotas. Otro resultado del estudio es que los perros no se presentan como sustitutos de otras formas de apoyo social (pareja, familia) por lo tanto, se deduce que sus efectos positivos no son sustitutivos de otras formas de ayuda, sino independientes.

Estos resultados fueron confirmados por otros estudios sobre pacientes que padecieron infarto de miocardio. Se confirmó que los beneficios de la tenencia de perros no dependían de la severidad de la enfermedad y que los dueños de perros tenían hasta 8 veces más probabilidades de sobrevivir que otros.

En conclusión, se dirá que la tenencia de animales domésticos puede prevenir el desarrollo de enfermedades coronarias o reducir su progresión, además de influir sobre la supervivencia de aquellos pacientes que padecieron un infarto de miocardio.

Tal vez un simple paseo con nuestro perro puede parecernos trivial, para una persona joven representa un blando ejercicio, para personas de movilidad reducida se propone como un valor adicional crucial para el sistema circulatorio y, en definitiva, para la salud en general.