PEQUEÑAS ESPECIES

LA PRIMERA VACUNA ANTIRRÁBICA

La rabia fue una de las enfermedades mayormente temidas por todos los habitantes del planeta en el siglo antepasado, no se conocía la manera de prevenir ni de curar la enfermedad, ni qué germen la causaba, solo sabían que toda persona mordida, arañada e incluso que había tenido contacto con la saliva de un animal rabioso sobre una herida, irremediablemente estaba condenado a morir con una de las enfermedades más crueles que el hombre pudiese contraer.

Siendo un virus el agente causal de la enfermedad, ni siquiera fue detectado por Louis Pasteur, quien logró encontrar la vacuna sin saber que se trataba de uno de los virus más patógenos que existen, y hasta la fecha no se conoce tratamiento alguno contra la enfermedad.

Después de años de que Pasteur, repetía, innovaba, fracasaba diariamente en su laboratorio experimentando con la vacuna antirrábica, llegó el día en que logró inmunizar a un grupo de perros aplicando catorce inyecciones a cada uno, y gracias a su tenacidad, perseverancia y que jamás claudicó después de miles de experimentos fallidos, obtuvo al fin los resultados esperados.

Así mismo este gran científico francés, años atrás, produjo la vacuna contra el carbunco, enfermedad que causaba ciento de miles de muertes alrededor del orbe en el ganado ovino, caprino y bovino, también produjo la vacuna contra el cólera aviar, encontró la cura de la enfermedad del gusano de seda que dejaba pérdidas millonarias, evitó la quiebra financiera de la industria vinícola al evitar la putrefacción del vino con la pasteurización, nombre dado en su honor que hasta la fecha se sigue utilizando su metodología en leche y otras bebidas libres de gérmenes.

Corría el año de 1885 cuando Pasteur usó por primera vez la vacuna antirrábica con éxito en perros que se encontraba todavía en vías de experimentación, la noticia se difundió rápidamente. Un día, una madre angustiada tocó a la puerta de Pasteur, se trataba de la mamá de José, un niño de nueve años de edad que había sido mordido por un perro rabioso en catorce diferentes partes del cuerpo, desesperada, llevó a su hijo que se encontraba destinado a morir, en un principio el científico se negaba a experimentar con el niño, la madre consternada argumentaba que su hijo de cualquier manera moriría a no ser que se hiciera algo extraordinario, fue entonces que la vacuna se aplicó por primera vez el 6 de julio de 1885 a un ser humano con éxito.

Al salvar su vida el pequeño José, la noticia dio vuelta al mundo de manera inmediata, y Pasteur tuvo que dejar sus trabajos de investigación temporalmente para dedicarse por completo a la fabricación de vacuna antirrábica, que no se daba abasto para atender personas de diferentes países mordidas por animales rabiosos.

De Smolensko, Rusia, llegaron diecinueve campesinos mordidos por un lobo rabioso, estaban condenados a una muerte segura por los días transcurridos desde que fueron mordidos.

Pasteur no comía ni dormía, y decidió correr un riesgo enorme, en París no se hablaba de otra cosa, junto con sus jóvenes ayudantes, Roux y Chamberland, inyectaban a los rusos mañana y tarde para recuperar el tiempo perdido. Un clamor entusiasta se elevó en honor a Pasteur, Francia y el mundo entero entonó un canto de agradecimiento, la maravillosa vacuna salvó a los campesinos condenados, menos a tres debido a sus terribles heridas.

Al regresar los campesinos a Rusia, fueron recibidos con el respeto que inspira a los enfermos desahuciados curados por un hombre milagroso. El zar de Rusia envió a Pasteur la cruz de diamantes de Santa Ana y cien mil francos para empezar la construcción del edificio de la calle Dulot, morada de los más eminentes científicos, y ahora conocido como Instituto Pasteur.

Con motivo de su septuagésimo aniversario en el año de 1892, le fue entregada la medalla de oro en la Sorbona de París. Se presentó una hermosa apoteosis cuando Pasteur se dirigió al público, que las paredes del recinto temblaban de las ovaciones, pero ya no tenía aquella voz con la que había tenido tantas discusiones apasionadas con sus detractores, y fue su hijo quien leyó el discurso, palabras que por cierto fueron las últimas de aquél genio como un himno a la esperanza.

"No os dejéis corromper por un escepticismo estéril y deprimente: no os desalentéis ante la tristeza de ciertas horas que pasan sobre las naciones. Vivid en la serena paz de los laboratorios y de las bibliotecas. Preguntaos primero: ¿Qué he hecho por instruirme? Y después, a medida que vayáis progresando: ¿Qué he hecho por mi Patria? Hasta que llegue el día en que podáis tener la íntima satisfacción de pensar en que habéis contribuido de alguna manera al progreso y al bienestar de la humanidad".

De esta manera recordamos a un gigante, a 138 años de sus más grandes legados.

Hoy en día contamos con la vacuna antirrábica para exterminar esta terrible enfermedad, desafortunadamente no hemos sabido aprovechar ese gran legado que nos dejó uno de los hombres más extraordinarios en el campo de la microbiología, donde tristemente las principales víctimas de esta enfermedad son los niños, como ocurrió en Oaxaca hace unos días.

La aplicación de la vacuna en el país es gratuita en módulos de vacunación, o centros antirrábicos del sector salud, no se deje influenciar si condicionan la vacuna con otros servicios que sí tienen costo, como vacunas contra parvovirus, moquillo, desparasitación, o remedios contra garrapatas.

La vacuna antirrábica también puede ser aplicada por un médico veterinario que se encuentre legalmente establecido en una clínica veterinaria, el biológico será confiable debido al buen manejo del mantenimiento de la temperatura adecuada, o cadena fría, directa del laboratorio al profesional, donde le otorgará un certificado o cartilla de vacunación, con un registro y cédula profesional, avalada por una asociación de médicos veterinarios especialistas en perros y gatos.

