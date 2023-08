Pensiones 'tronarán' finanzas de Gómez Palacio y Lerdo

El personal sindicalizado, tanto de Gómez Palacio como de Lerdo, aumentará en los próximos años y el costo para las finanzas municipales podría tener un impacto muy negativo si no se toman medidas para crear un sistema de retiro o fondo de pensiones. Al día de hoy este derecho que tienen los trabajadores cuesta a los Ayuntamientos en la nómina, lo que en unos años será insostenible para ambos municipios.

El Artículo 13 de la Ley de Disciplina Financiera y de Responsabilidad Hacendaria del Estado de Durango y Sus Municipios, que habla sobre la Ley de Presupuesto de Egresos, indica que deben contar con una descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos y que también deben contar con los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin.

En su fracción III del mismo artículo, se indica que deben realizar "Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente".

SALARIOS QUE NO CONCUERDAN

El tema del fondo de pensiones se tocó, aunque muy ligeramente de manera pública, en una reciente sesión de Cabildo de Gómez Palacio, donde tanto el Ayuntamiento como la fracción de Morena dieron un punto de vista.

Y es que el problema en Gómez Palacio es que desde hace muchos años hay salarios de personal sindicalizado que no concuerdan con el tabulador y que representan un gran peso para las finanzas, porque se consideran excesivos.

"Tenemos observaciones por parte de la Entidad (Entidad de Auditoría Superior del Estado) por sueldos excesivos que se hicieron en la Administración pasada y que debe de seguírsele a quien sea responsable y lo he dicho en público y en privado", dijo el regidor y coordinador de la fracción de Morena, César Yahir Vitela García, quien cabe destacar, es sobrino de la exalcaldesa, Marina Vitela.

El regidor dio un posicionamiento al respecto del tema de pensiones, derivado de unos dictámenes para jubilaciones que se sometieron a discusión.

"En el municipio de Gómez Palacio no hemos podido encontrar la solución a la problemática financiera con respecto a las pensiones de los trabajadores. No hemos podido implementar ninguna política pública que permita crear un sistema de retiro para los funcionarios que aquí laboramos. No existe certidumbre de que las y los trabajadores reciban sus pensiones en los próximos años por el riesgo económico que esto conlleva, se encuentra latente porque no hay dinero que soporte el pago vitalicio de las personas que no aportamos ni un solo centavo para nuestro fondo de retiro. Como en cualquier empresa o gobierno, el trabajador debe aportar una porción de su sueldo para que junto con el patrón, con el Municipio, en este caso podamos formar un fondo, un fideicomiso que garantice el recurso suficiente para el pago de todas las pensiones de las personas que se retiran", fue lo que dijo ante el pleno del Cabildo.

Los dictámenes remitidos en una anterior sesión de Cabildo a esa, contienen los salarios diarios con los cuales los trabajadores se van a jubilar. No obstante dichos salarios, dijeron los regidores, sobrepasan en creces los sueldos permitidos en un tabulador de salarios y con ello estarían en una laguna jurídica porque, por una parte, los trabajadores tienen derecho a su sueldo pero, por la otra, el sueldo es ilegal en su origen.

"Votar en favor de las pensiones nos coloca en un estado de responsabilidad administrativa, toda vez que estaríamos permitiendo entregar un salario no autorizado incluso por la legislación. Por otra parte, votar en contra es una laceración a la tranquilidad de los trabajadores. La solución inmediata debería haber sido una modificación en la reglamentación tabular, con el fin de que estas pensiones no se encuentren sobregiradas, y una vez hecha esa modificación, poder haber aprobado los dictámenes que se presentan", aseguró el regidor Vitela, quien se abstuvo de votar los dictámenes.

En respuesta a la postura, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Reyes Solís, mencionó que la alcaldesa, Leticia Herrera Ale, ya ha mencionado en varias ocasiones que se busquen los mecanismos adecuados para crear un fondo de pensión.

"Es un problema que no es de esta administración, sino que se viene arrastrando de muchos años atrás", enfatizó Reyes.

La regidora morenista, María Elda Nevarez Flores, exhortó al Ayuntamiento a buscar un entendimiento con el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento para revisar los tabuladores y que el ingreso corresponda a los puestos que se ocupen

"Y buscar la solución, para que los trabajadores reciban les beneficios de la pensión del IMSS que resolvería el problema de las pensiones y buscar la forma de crear el fondo de retiro de los trabajadores... No queremos perjudicar a los trabajadores, pero tenemos la obligación de velar por los recursos de Gómez Palacio", dijo la regidora, que no obstante también formó parte del Cabildo de la pasada administración municipal, que tampoco resolvió el problema de las pensiones, que en 2019 costaron al Ayuntamiento 108 millones de pesos y se va incrementando sucesivamente por las personas en proceso de jubilación, por la inflación y/o prestaciones.

El secretario del Ayuntamiento en su segunda intervención, dijo que en la presente administración municipal que preside la alcaldesa, Leticia Herrera, es la primera vez que se lleva a cabo "una verdadera revisión del contrato colectivo y por primera vez se logró un ahorro de 10 millones de pesos con el Sindicato".

SEÑALAMIENTOS

Desde hace al menos 10 años, el Ayuntamiento de Gómez Palacio ha recibido señalamientos en los reportes de la calificadora Fitch Ratings, debido a que las obligaciones financieras relacionadas con el pago de pensiones y jubilaciones representa una contingencia financiera de corto y mediano plazo para el municipio, al no contar con un sistema destinado a la atención de este compromiso.

Dichas erogaciones se cubren exclusivamente a través del gasto corriente y se desconoce la magnitud del pasivo actuarial. La calificadora había recomendado la creación de un fondo de pensiones para los empleados municipales como una prioridad para la administración, de lo contrario esto podría colapsar las finanzas.

Y EN LERDO TAMBIÉN PREOCUPA

El costo en Lerdo de las pensiones, que también se pagan de la nómina municipal, representa una erogación en este año de mas de 22 millones de pesos en favor de 132 pensionados.

Al respecto, el alcalde Homero Martínez, ya admitió que en unos años será impagable por toda la gente que será jubilada.

Por lo anterior, el edil platicó ya con la propia delegada del IMSS en Durango, Claudia Díaz, de analizar la posibilidad de que el Municipio pueda tener acceso a una tarjeta patronal, algo que se estableció para el personal sindicalizado que sea de nuevo ingreso.

"En el tema del sindicato que firmé ya pusimos un alto. Ya lleva una cláusula, que es la número 42 del contrato colectivo de trabajo, donde se indica que todo el personal sindicalizado que empiece a trabajar a partir de este año 2023 entrará en la modalidad 40 del instituto, que representa que ya no le va a costar esa gente al ayuntamiento en cuestión de pensiones, porque hoy en día los pensionados le cuestan el 100% al municipio", explicó.

El alcalde comentó que el desembolso supera los 22 millones de pesos anuales, lo que es un problema a futuro: "Cuando los 356 activos pasen a la nómina de pensionados será impagable y por eso lo que queremos es poner un corte; que los que estén, se le respeten sus derechos actuales, pero que los nuevos puedan tener acceso a vivienda, que es algo que hoy no tienen, inclusive tendrán el beneficio de ese servicio médico", acotó el mandatario.