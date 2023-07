Pensión no se perderá para quienes no han sido localizados: delegado del Bienestar en Durango

En el estado de Durango, cerca de un 30 por ciento del total de adultos mayores de 65 años, beneficiarios de la Pensión de Bienestar, siguen pendientes de obtener su tarjeta del Banco de Bienestar, cambio que debería estar al 100 por ciento para este mes de agosto.

Iván Ramírez, delegado de Bienestar en Durango, explicó que en los casos de aquellas personas que recibían su pensión en otros bancos, ya no se les depositará su recurso, sin embargo, aseguró que su dinero no se perderá. Llama a esos que están pendientes a que realicen su cambio.

“No localizados no significa que no lo van a recibir. En el banco que originalmente (recibían) ya no. Se les va a depositar en su nueva cuenta del Banco de Bienestar, por eso es muy importante que sepan que si no recogen su tarjeta no van a poder acceder al recurso”.

Y es que aseguró que el recurso será depositado en la nueva cuenta bancaria.

“El recurso va a estar ahí, al final es una cuenta lo que van a tener, mucho lo dejan como si fuera un ahorro, no lo retiran ni el día que les cae. Hay mucha gente que lo guarda ahí. El dinero no se pierde”, recalcó.