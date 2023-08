¿Paty The Eras Tour? Llaman a Paty Cantú la Taylor Swift mexicana

La euforia por Taylor Swift ha llegado hasta Paty Cantú.

Actualmente, la cantante Taylor Swift se encuentra en la Ciudad de México como parte de su The Eras Tour, siendo esta su primera vez tocando tierras latinoamericanas, causando gran euforia entre el público en general.

Esta misma emoción llegó hasta la intérprete mexicana, Paty Cantú, quien a través de su cuenta de TikTok dio a conocer que, a pesar de que no pudo encontrar boletos para ver a la estadounidense, debido a que las entradas se agotaron rápidamente, sí decidió mostrarle su apoyo, recreando su propio póster del The Eras Tour:

"Sin boletos para Taylor, pero con fecha para el 25 de agosto en el Teatro Metropolitan", escribió.

Este video desencadenó que cientos de comentarios se preguntaran como era posible que la "Taylor Swift mexicana" no lograra boletos para ver a la cantante:

"Como así que nuestra Taylor Swift mexicana no consiguió boletos", "Se sabe que ella es la Taylor Swift mexicana", "Como que tú no abrirás The Eras Tour", " A ni nadie me baja la idea de que ella es la Taylor mexicana", " Necesitamos un Paty Cantú Eras tour", fueron uno delos tantos comentarios que se podían leer.