Paty Cantú responde tras ser llamada 'mam…na' por Apio en La Casa de los Famosos 

Luego de que Apio contó en La Casa de los Famosos México que Paty Cantú había sido “muy mam…na” al negarse a darle su número de teléfono, la cantante contó su versión.

“No creo que toda la gente con la que uno convive esté necesariamente en su círculo de amigos. En el caso particular de Apio, me cae increíble, no tengo ningún problema personal con él. Creo que es algo que aclarar cara a cara, no cámara a cámara”, dijo para el programa Hoy.

Sin embargo, todo apunta a que Paty Cantú se negó a darle su número de teléfono a Apio porque en el grupo también estaba su expareja, el actor Salvador Zerboni.

“Lo que pasó esa vez fue descontextualizado, y yo entiendo que esa haya sido su percepción. Había muchas personas que quería agrupar en ese chat, había personas con las que no hablaba hace mucho y tampoco tengo ningún pleito. En mi cabeza en ese momento que me lo dijo fue, ‘ok, déjame lo digiero porque está esta otra persona’, tampoco tengo nada en contra de esa persona, solo era raro porque no hablábamos hace mucho”.

La cantante espera hablar con Apio cuando salga de La Casa de los Famosos, esperando también que la gente no tenga un término general de ella por las declaraciones del integrante de Kabah.