Patrick Dempsey es nombrado el 'hombre vivo más sexy' del 2023 por la revista People

El actor Patrick Dempsey fue nombrado por la revista People como el "hombre vivo más sexy" del 2023. a noticia fue dada a conocer este martes durante la emisión de Jimmy Kimmel Live, en donde el actor estuvo como invitado y tomó con humor la noticia.

Ante la pregunta de Jimmy Kimmel, sobre por qué le tomó tanto tiempo recibir este honor, el actor de Grey's Anatomy señaló.

"No lo sé, estoy feliz, tomaron una decisión y fui yo este año", señaló el también piloto de 57 años de edad.

Además, Kimmel resaltó que el actor ha aparecido en otras ediciones en donde se nombra al actor más "sexy", pues aparece en la portada en las que Matt Damon y George Clooney recibieron este título. Ahora es él quien es protagonista de su propia portada.

"Nunca se rindan para cumplir un sueño", agregó el histrión.

El actor ha tomado un nuevo aire en su carrera este año tras ser el protagonista de la cinta Ferrari, película basada en la biografía Enzo Ferrari: The Man, the Cars, the Races, the Machine, en donde da vida al piloto de la Fórmula Uno, Piero Taruffi. Este largometraje dirigido por Michael Mann cuenta en su elenco, además de Dempsey, al actor Adam Driver como Enzo Ferrari, Penélope Cruz como Laura Ferrari y Shailene Woodley como Lina Lardi.