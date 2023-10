Patricia Bullrich rechaza tener un acuerdo de Gobierno con Javier Milei

La excandidata de la coalición opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), Patricia Bullrich, negó este miércoles tener "un acuerdo de Gobierno" con el aspirante libertario a la Presidencia, Javier Milei, si este alcanza la jefatura de Estado el próximo 19 de noviembre.

"No estamos en un pacto con Javier Milei. Decimos nuestra postura frente a la sociedad que nos votó (...) Acá no hay un pacto, no hay un acuerdo de Gobierno", apuntó la exministra de Seguridad, que dijo representar únicamente a la fórmula que integró junto a Luis Petri, quien ratificó que "aquí no puede haber neutralidad" porque esta favorece al oficialismo.

Bullrich fue tercera (23.83 %) en las elecciones celebradas el domingo, en las que el candidato de Unión por la Patria (peronismo gobernante), Sergio Massa, se impuso con un 36.28 % de votos, por delante del líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), quien recibió un 29.98 %.