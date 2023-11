Pasajera resulta lesionada en choque

Un conductor que transitaba sobre la calzada Abastos, colisionó con un taxi, casi a la altura del bulevar Diagonal Reforma de Torreón; el saldo del choque fue una mujer pasajera lesionada.

La llamada de auxilio se recibió en el sistema estatal de emergencias 911, al filo de las 10:30 de la mañana del domingo, en la cual automovilistas y peatones, testigos del percance, solicitaron la presencia de paramédicos para que auxiliaran tanto a los conductores como a una mujer que resultó con un golpe en la cabeza.

Según los primeros reportes del accidente vial, el conductor de nombre Octavio de 75 años de edad, iba circulando a bordo de un vehículo marca Chevrolet tipo Aveo de color gris en dirección de sur a norte, sobre el carril central, y al tratar de incorporarse sobre el carril izquierdo, no se percató de la presencia de la unidad de transporte que se encontraba esperando la luz verde del semáforo de la zona, por lo cual lo impactó en la parte trasera del lado derecho, justo en la polvera.

ATENCIÓN MÉDICA

Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja de Torreón, para atender a los conductores, quienes refirieron no contar con ningún golpe ni dolor; sin embargo, la pasajera que iba abordo del taxi manifestó haber recibido el impacto de su lado, causándole un golpe en la cabeza; no obstante, no fue trasladada hacia algún hospital de la ciudad, debido a que el taxista le informó que la aseguradora a la que pertenece le extendería un pase para que acudiera a revisarse el golpe en un hospital de la ciudad.

Al lugar arribaron agentes de peritos pertenecientes al Tribunal de Justicia Municipal, quienes aseguraron el área y tomaron conocimiento de la colisión, elaborando así el peritaje del accidente, en el que el conductor del vehículo particular de color gris, aceptó la responsabilidad causada en el accidente.

Los daños en las unidades resultaron no ser cuantiosos; pese a ello, será el juez de Tránsito quien deslinde la responsabilidad adquirida.

Finalmente, las unidades siniestradas, fueron removidas del lugar mediante una grúa que las trasladó y depositó en las instalaciones del corralón municipal.

Impacto

A detalle:

*Un automovilista provocó una colisión en la calzada Abastos del municipio de Torreón.

*Refirió no haberse percatado de la presencia del taxista.

*Una pasajera presentó dolor de cabeza, luego de haberse golpeado con el vidrio de la ventana del lado derecho donde iba en la unidad.