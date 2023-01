Parlamento Europeo insta a Alemania a entregar tanques Leopard a Ucrania

El pleno del Parlamento Europeo instó este miércoles al canciller alemán, Olaf Scholz, a permitir la entrega “sin más demora” de modernos tanques Leopard 2 a Ucrania para que pueda seguir defendiéndose con garantías de la invasión rusa.

La Eurocámara hizo esta petición directa a Scholz -recogida en una enmienda propuesta por el grupo de los Verdes- en un informe aprobado 459 votos a favor, 93 en contra y 85 abstenciones sobre la Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea (UE).

Los eurodiputados piden en el texto el despliegue inmediato de armamento moderno y un sistema de defensa aérea de última generación para Ucrania e instan al canciller alemán a entregar “sin más demora” los carros de combate Leopard 2 que Kiev solicita.

La resolución parlamentaria deja claro que Ucrania está defendiendo su integridad territorial dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y que necesita urgentemente ayuda militar y armamento pesado para ganar la guerra.

En la misma línea se pronunció el martes el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante un debate en el pleno relacionado con el informe aprobado este miércoles.

Entonces Borrell defendió la necesidad de seguir apoyando militarmente a Ucrania con nuevas armas como los Leopard 2.

”¿Es razonable pedir que se entreguen a Ucrania armas más potentes como los famosos tanques Leopard o eso no es razonable?", preguntó Borrell a los eurodiputados en un debate en el Parlamento Europeo sobre la política común de seguridad y defensa de la UE.

“No sé si les parece razonable o no, pero a mí no me parece todavía suficiente y no lo será mientras Ucrania siga siendo destruida sistemáticamente por el Ejército de la Federación Rusa", continuó Borrell, en medio del aumento de la presión al Gobierno alemán para que autorice el envío de estos tanques.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también se declaró este miércoles, durante otro debate en el pleno del Parlamento Europeo, "personalmente a favor" del envío de carros de combate a Ucrania.

”Seguiremos apoyando a Ucrania durante el tiempo que haga falta. El momento es ahora, necesitan equipamiento urgentemente y yo estoy personalmente a favor del envío de tanques a Ucrania", dijo Michel.

El informe parlamentario sobre la Política Común de Seguridad y Defensa también acoge favorablemente las nuevas iniciativas de la UE para reforzar ese sector, en particular la llamada “Brújula Estratégica”, la nueva estrategia a diez años para que la UE gane en autonomía en ese campo.

También el informe comunitario sobre las lagunas en las inversiones en defensa y la propuesta de la Comisión Europea de un reglamento para incentivar las adquisiciones conjuntas, conocido como EDIRPA.

Al mismo tiempo, el Parlamento instó a los Estados miembros a seguir desarrollando la política y las capacidades de ciberdefensa de la UE y estableciendo asociaciones de seguridad y defensa con socios afines de todo el mundo.