'Parece que fue ayer su partida'

"Para mí parece que fue ayer", dice María Josefina sobre la partida de su esposo Alberto Reyes, quien este mes de diciembre cumplirá tres años de haber fallecido a causa del COVID-19.

No hay semana en la que Josefina no acuda al Panteón Municipal número 1 de Torreón, en donde descansan los restos de su esposo, con quien compartió 44 años de su vida y con quien procreó cuatro hijos, tres mujeres y un hombre.

Visiblemente afectada al recordar ese día, dijo que lo único que la mantiene con esas ganas de seguir luchando, es el saber "que un día no volveremos a reunir".

Aún con dolor y entre lágrimas, compartió que todo comenzó el día en que su esposo cumplió sus 60 años de edad. Era 15 de noviembre y como cada año, sus hijos le llevaron un pastel, "a él le gustaba celebrarse en grande", dijo su esposa.

Sin embargo en esa ocasión, Alberto parecía apagado, decaído, por lo que pidió a sus hijos no se acercaran a él ante el temor de estar infectado por el virus, que en aquel año, terminó con la vida de miles de personas en México.

"Ese día se me hizo raro porque llega mi hija y le lleva su pastel y le dice 'papi ten', sí apagó las velitas, cortó el pastel y fue y se encerró. Nunca nos dijo que se sentía mal. Yo dije, anda cansado. Le habló mi otra hija, y dijo 'no vengan, porque no sé si traigo esa fregadera, no quiero que se acerquen aquí'", dijo entre lágrimas.

"No sé que es lo que traigo, me decía, solo él sabía lo que sentía", compartió con tristeza.

LA DUDA SEGUÍA PRESENTE

Alberto nunca presentó algún síntoma grave en los días siguientes, únicamente con una gripe, por lo que continuó con sus labores con normalidad. Pero la duda estaba presente, puesto que en la escuela en la que laboraba, varios de sus compañeros resultaron positivos a COVID-19, por lo que le pidieron se realizara una prueba para descartarlo o confirmarlo.

Hasta el día 20 de noviembre, llamó a su hijo para comentarle que se sentía mal y que lo llevaran a algún lado para que lo trataran. "Lo vi y le dije, mijo vamos, pero me pedía que no lo llevara al seguro (IMSS)". Los resultados de la prueba aún no habían llegado.

La revisión en una clínica particular se prolongó casi cinco horas. "Mija, me dijeron que vine muy a tiempo, que sí me falta un poco el aire pero me dieron todo este medicamento, vamos a comprarlo". Y así fue.

"Yo sé que le dijeron algo más", dijo Josefina, pues su esposo llegó directo a la cama y pidió que le dieran todos los medicamentos en ese momento. "Que no entre nadie", pidió Alberto ante el temor de tener la enfermedad.

A la mañana siguiente, ella y su hija salieron para realizarse una prueba de COVID-19, pues su hija presentaba malestar. Al regresar, su esposo se encontraba mal, ya que registraba una saturación de 60, por lo que pidió que lo llevaran a algún lugar, pues le era difícil respirar.

En medio de la pandemia era difícil encontrar una cama. "No hay lugar en la 71, no hay lugar en la 16 (del IMSS), pero gracias a mi hija (que es doctora), le hicieron un espacio en la 71 para recibirlo".

LA ÚLTIMA VEZ

"¿Por qué me haces esto?", le decía Josefina reclamándole que siempre le dijo que se sentía bien. Al llegar a la Unidad de Alta Especialidad número 71 del IMSS, sus fuerzas se terminaron, Alberto se desplomó y dijo "no puedo más". Su esposa corrió a pedir ayuda, para que ingresaran a su esposo, ya fuera en camilla o en una silla de ruedas, pero nadie salió. "Nos los tienen prohibido", fue la respuesta que recibió ante sus súplicas de ayuda. Como pudo, levantó a su esposo, y lo llevó hasta la entrada, en donde rápidamente lo subieron en la camilla para atenderlo. Y esa fue la última vez lo que lo vio en persona.

Fue entonces que los días pasaron lentos para ella y su familia. Y es que había ocasiones en las que su esposo parecía que mejoraba, pero conforme iban falleciendo por COVID sus compañeros de cuarto, su salud empeoraba.

Casi 11 días después de internado, le solicitaron una mascarilla especial, debido a la gravedad de su estado de salud.

Pero no fue suficiente, por lo que los médicos le informaron que era necesario intubarlo, palabra que nunca desearon escuchar, debido a los casos que se venían escuchando en medio de la pandemia.

"Nos hablan en la noche y nos dicen que necesitan intubarlo. Es una decisión fuerte para mí porque intubarlo es irse. Y le hablo a mi hija, y me dice, 'adelante mamá, hay que hacerlo porque es una esperanza de vida mami, si no lo hacemos es peor, vamos a luchar por la vida de mi papá'. Y le digo al doctor: adelante".

Después de hablarlo con sus hijos, decidieron hacerlo, pero antes, hicieron una videollamada a Alberto, quien se retiró la mascarilla para decirles "los amo", con su brazo derecho en alto en señal de ánimo. Esa fue la última vez que lo vieron.

El 5 de diciembre, a las 7 de la mañana, sonó el teléfono de Josefina, era para informarle que su esposo, su compañero de vida, había fallecido a las 5 de la mañana.

"Yo me quería morir con él", dijo devastada.

Debido a que en la pandemia la mayoría de las víctimas eran cremadas, la familia de Josefina luchó para que entregaran su cuerpo, pues su deseo nunca fue que lo cremaran. Y lo lograron, sin embargo, no les permitieron abrir la caja y mucho menos velarlo.

Después de su entierro, Josefina no ha dejado de visitar al "gran amor de su vida". Y este 2 de noviembre, no será la excepción, pero esta vez estará acompañada por sus hijos y sus nietos, con quienes recordará los momentos más bellos que vivieron a su lado.

Lo único que le da alivio a su alma, es el pensar que algún día "nos volveremos a reunir".