Paramore cautiva a fans con su nuevo álbum titulado This is Why

Después de una serie de tres sencillos, el sexto álbum de Paramore, This is Why se ha estrenado.

La canción que le da título al álbum llegó al número uno en Alternative Radio y fue votada como "La grabación más popular del año" por los radioescuchas de BBC Radio One en el Reino Unido.

El paisaje sonoro inmaculadamente elaborado es el primer lanzamiento completo de la querida banda desde 2018.

Hace unos días, los fans fueron invitados a fiestas de escucha anticipada en tiendas de discos de todo el mundo para This Is Why Global Listening Events.

Paramore se unirá a Taylor Swift en las noches de apertura de su Eras Tour en Glendale, Arizona, el 17 y 18 de marzo.

La primavera verá a Paramore embarcarse en su propia gira mundial en apoyo de This is Why, comenzando el 2 de marzo en Perú, seguido de una gira en el Reino Unido en abril y otra en América del Norte a partir de mayo.