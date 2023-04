Para lo único que te pediría un curso es para ver qué droga nueva me meto: Adrián Marcelo a Richie O'Farrill

Adrián Marcelo causa controversia luego de hacer una especie de parodia de los lives que Ricardo O'Farrill realizó hace un par de días, en donde terminó exponiendo a la mayoría de los comediantes del standup mexicano.

Fue hace un par de días cuando Richie O'Farrill sorprendió en redes sociales al comenzar a exponer a varios comediantes mexicanos, entre ellos Mauricio Nieto, Isabel Fernández, y Daniel Sosa.

Sin embargo, entre sus múltiples lives, los cuales realizó en la madrugada del domingo y parte del lunes, el también comediante, sin mencionar mucho, aseguró que Adrián Marcelo tampoco le daba "muy buena espina", asegurando que era muy probable que el influencer regiomontano también violentara mujeres.

"No me voy a meter en temas, pero amigo, deja de ser tan agresivo, vengo de un día, de simplemente abrirme en un tema y ha sido muy pesada la vibra. Te voy a enseñar la línea de lo que es contar chistes y lo que es pasarse de verga", sostuvo Richie en redes sociales.

Tras esto, el comediante mencionó: "Es otro wey que seguramente violenta morras, pero yo no voy a hacer un chisme, eres compa de mi amigo Ivan 'La Mole', pero la verdad es que no sé por qué no me da buena espina, la verdad no sé qué sea".

Estas palabras habrían provocado la molestia de Adrián Marcelo, quien a través de redes sociales decidió colocar una serie de videos en donde, el influencer estaría imitando los lives que Ricardo hizo hace un par de días atrás.

En la imagen, se ve al regiomontano con la camisa desabotonada y el pelo despeinado, mientras que lanzaba ciertos comentarios similares a los que Richie dijo en sus en vivo.

Además, Adrián también colocó un mensaje en donde le pedía a Richie "ponerle limites mejor a su vida":

"Qué onda Richie O'Farrill, ¿cuándo me das un curso para imitar y entender mejor los límites de la comedia? Tengo clonazepan, cocaína, marihuana y alcohol a la mano, en fin, todo lo que necesitas para trabajar. Yo le pongo límites a mi comedia. TÚ pónselos a tu vida. Para lo único que te pediría un curso es para ver qué droga nueva me meto. Y no, no eres un genio, el peor daño que te han hecho tus “amigos” es hacerte pensar que lo eres. Tampoco eres un artista incomprendido. ERES UN ANIMAL INSACIABLE y ya. Ojalá te recuperes para que puedas ver desde fuera la mierda de persona en la que te convertiste", escribió a través de su cuenta de Instagram.