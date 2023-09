Para Empezar

Dos juegos a cero estaban arriba nuestros Algodoneros del Unión Laguna en la Serie del Rey. Todo parecía indicar que se venía el ansiado campeonato, sin embargo, no sucedió, se vinieron cuatro victorias seguidas de los Pericos del Puebla las cuales les dieron el título.

No se pudo, exceso de confianza, malas decisiones de jugadores y staff de coaches, lesión de tu abridor estelar, dimisión a batear de más de la mitad de tu lineup y un largo etcétera. Señalar las tristes causas de la derrota no es estar en contra de toda la hermosa magia y momentos inolvidables que nos regalaron los Algodoneros esta temporada, simplemente es apuntar lo qué pasó. Ya está.

El beisbol me encanta y desde niño sigo a los Algodoneros del Unión Laguna, me fascinaba ir al parque de la Revolución con mi tío Rafael Rosell. Después, otra época que disfruté mucho fue cuando por ahí de los años 2001 y 2002, la tropa guinda jugó de local en Torreón en el parque de la Revolución, pero también en Gómez Palacio en el pintoresco parque Rosa Laguna. Con Vaqueros Laguna terminé por alejarme del parque y no he vuelto con la frecuencia que quisiera por razones personales que algún día les contaré. Precisamente con amigos con los que iba al beisbol, comentábamos al comienzo de esta temporada que el equipo estaba armado para quedarse en serie de zona, un pasito más que el año pasado, hasta ahí. Pues nos equivocamos.

La temporada que recién termina nos da la seguridad de que estos Algodoneros son una organización ya de otro tamaño a la que estábamos acostumbrados, bajo ninguna circunstancia me había sentido así antes.

Estoy convencido de que las personas que hoy manejan a la escuadra guinda buscarán cada temporada ser campeones de la Serie del Rey, ya este año se fue campeón de la Zona Norte, se dice fácil, pero teníamos décadas y décadas a años luz de ese logro, démosle por favor la dimensión que merece.

Dejar en el camino a escuadras como Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana y Tecolotes de los dos Laredos es verdaderamente una hazaña. Hoy nuestros Algodoneros arrancarán la temporada del 2024 sabiendo que puede ganarle a cualquier rival de la liga. En plena crisis antes del último mes de temporada, se cuestionaba mucho de manera lógica el trabajo de la oficina guinda, se estaba en un bache del que parecía que no se iba a salir.

Se tomaron decisiones importantes como echar al mánager y al asesor principal del equipo, sabia decisión, salió bien, hoy estamos hablando del campeonato de la Zona Norte y la llegada a la Serie del Rey. Esta oficina tiene la difícil encomienda de mantenerse ahí arriba, peleando para llegar otra vez a buscar el campeonato. Hay gente que teme que esto será flor de un día, yo no, yo me desmarco de ellos, yo estoy convencido de que estos Algodoneros del Lic. Guillermo Murra Marroquín no dejarán de ser protagonistas.

Manye Castil

Twitter: @manyecastil