Para empezar

Ni tan vivos pero tampoco totalmente muertos, más bien unos fantasmas en el limbo de la mediocridad. Santos Laguna gracias a nuestro surrealista sistema de competencia de la Liga MX sigue con vida y en el papel con posibilidades de ser campeón. Increíble, perdieron ocho juegos de diecisiete, tienen una diferencia de goles de menos catorce, han sido goleados en casa de manera humillante varías veces este torneo, de visita son un cheque al portador y así le podríamos agregar las agravantes que ustedes gusten. El detalle más gracioso, por decirlo de alguna manera, es que los Guerreros son lugar trece en la tabla pero como Querétaro es el décimo y no tiene derecho a repechaje por ser el último de la porcentual, cede su lugar al lugar trece y pues ¡Bingo! ¡Venga esa repesca! Sí, ya se puede reír.

Viéndolo por el lado amable, Santos no es el culpable de todas estas loqueras y debe hasta por obligación reglamentaria jugar el repechaje. Con flamante director técnico visitarán al Pachuca, aunque cualquier rival hoy es el favorito para vencer al Santos y más jugando en su casa y con su público. Cualquier rival hoy que enfrente Santos en el repechaje tiene posibilidades reales de ser campeón, los Guerreros no. Si por algo se diera la sorpresa sería algo que nadie anticiparía, las apuestas estarán totalmente en contra de los muchachos del recién llegado Profe. Repetto.

La derrota contra Cruz Azul y el partido del repechaje, ayudarán a Pablo Repetto a darse cuenta de la realidad del plantel que va a dirigir el siguiente semestre con el que tiene que hacer por lo menos 25 puntos para que su directiva no lo considere un fracaso. Le va a ir quedando claro que hay futbolistas que deben irse de inmediato y habrá otros con mucha área de oportunidad para hacerlos mejorar y los menos serán los que de inmediato le llenaron el ojo y cuenta con ellos desde ya. El 3-2 maquillado contra el Cruz Azul mostró a un Santos Laguna triste, sin fuerza y tendiente a cometer errores infantiles, el trabajo defensivo es muy endeble, no se va a mejorar con la gente que hay disponible en este momento. Parece que Dória y Torres no se conocen, parece que Omar Campos acaba de debutar y parece o más bien se confirma que el Dedos López ya no está para jugar en primera división.

Este regalo que se llama repechaje no se recibe con ilusión aunque caiga prácticamente el Día del niño. Solo un verdadero milagro haría que se pasara esta instancia. Lo mejor sería que Pablo Repetto ya trabaje para el siguiente torneo y el partido del repechaje solamente lo tome como base para lo que viene. No sacarlo de contexto. La temporada es tristísima, nada que agregar.

