¡Para calentar motores! Estas son las presentaciones en vivo más icónicas de Rihanna

Faltan pocos días para que Rihanna ofrezca un espectáculo repleto de grandes éxitos en el medio tiempo del Super Bowl LVII. Muchos fans de RiRi están emocionados por el regreso de la artista a los escenarios, luego de varios años de ausencia.

Sin duda, la estrella musical, de 34 años de edad, se ha caracterizado por ofrecer grandes shows a lo largo de sus más de 15 años de carrera.

Su repertorio es muy amplío, por lo que los estilos han sido muy variados, pero lo que innegable, es que RiRi tiene un gran gusto por llevar vestuarios icónicos, hacer grandes coreografías, e impresionar a todos con sus vocales cuando canta baladas.

Para calentar motores, previo a su presentación del domingo 12 de febrero, en El Siglo de Torreón te presentamos algunas de sus presentaciones en vivo memorables.

Umbrella en los MTV Video Music Awards 2007 junto a Chris Brown

En 2007, el tema que más sonaba era Umbrella, interpretado por una chica de nombre Rihanna de solamente 19 años. Ese año cantó un extracto del tema, ya que compartió escenario con Chris Brown; sin embargo, era solo el comienzo de su carrera a nivel global y nadie esperaba los momentos icónicos que vendrían de la mano.

Diamonds en el Victoria's Secret Fashion Show 2012

Diamonds es quizá uno de los temas más conocidos del repertorio de RiRi y su interpretación el Victoria's Secret Fashion Show del 2012 fue sumamente icónico, hasta la fecha el look que utilizó es uno de los más recordados de su carrera y que la definieron como un símbolo de la moda. Queda en la memoria de todos Rihanna cantando usando un vestido negro al estilo de Jessica Rabit, un maxi collar de perlas, lentes oscuros llenos de perlas, guantes de encaje y el cabello recogido; todo esto mientras las modelos desfilaban por la pasarela.

Bitch Better Have My Money en los iHeartRadio Music Award del 2015

Como olvidar a Rihanna llegando en un helicóptero, vestida como toda una diva acompañada de sus bailarines y cantando uno de sus temas más polémicos y de mayor éxito: Bitch Better Have My Money.

Medley de éxitos en los MTV Video Music Awards del 2016

En 2016 Rihanna lanzó su último álbum hasta la fecha: Anti, en medio de la promoción, fue invitada a los MTV Video Music Awards del 2016, en donde recibió en Vanguard Award por su trayectoria. Además, cantó en total tres medleys de sus grandes éxitos, pero el más recordado es en donde cantó sus temas bailables como Don't Stop The Music, Only Girl (In The World), We Found Love y Where Have You Been, en donde demostró que es una gran bailarina. Por otro lado, el vestuario llamó la atención, pues estaba todo en tonos rosados.

Love on the Brain en el festival Global Citizen del 2016

Una de las baladas más difíciles de cantar y de la que solo RiRi puede dar grandes interpretaciones es Love on The Brain. En el 2016 se presentó en el festival Global Citizen 2016, en donde dio una emotiva versión de la canción.

Love the Way You Lie en los MTV Video Music Awards del 2010

No olvidar a Rihanna con el cabello rojo. Una de las mejores presentaciones que ha hecho en su carrera fue junto a Eminem, cuando el artista subió al escenario a presentar el éxito Not Afraid. Luego, RiRi sorprendió cuando apareció cantando Love the Way Lie.

