Papá en silla de ruedas conmueve al bailar con su hija durante baile escolar

Para los papás, los logros de sus hijos siempre serán motivo de celebración y así lo demostró un video viral en el que se ve a un papá compartir con su hija un baile escolar aún en silla de ruedas.

Con el próximo cierre de ciclo escolar y las vacaciones en puerta, las escuelas han comenzado con los preparativos para despedir a los alumnos en el curso 2022-2023 que está por concluir.

Sin que nadie sujete la silla de ruedas, el hombre se vale por sí mismo para disfrutar con su pequeña de ese momento especial que ya se ha viralizado en TikTok, donde el video acumula más de 58 mil "Me Gusta" tras ser compartido por la usuaria @mirzaroos.

La pequeña quien luce su uniforme escolar en color azul busca marcar los pasos de pie junto a su papá, quien incluso la impulsa para darle una vuelta y una vez concluido el baile abraza a la menor.

En tanto otros menores también bailan con sus padres en la explanada de lo que parece ser un centro escolar. Hasta el momento se desconoce el sitio exacto donde fueron captadas las imágenes.

"Justo en mi daddy issues, mentira es mi papá, pero mucho sin bailar con él", se lee en la descripción del video.

El video ha conmovido a los usuarios de redes sociales quienes ha valorado la actitud del papá: "no puedo creer que los papás así existan", "El amor más sincero que puede existir", "felicidades por tener un papá que te ama… es una bendición, valóralo, ámalo, disfrútalo, llénate de su vida… es tan corta la vida".

Mientras que otras personas han optado por recordar a sus padres: "yo viendo que la niña tiene papá así, yo no tengo papá y ni siquiera me hace caso y no tienen nada", "lloré al ver este video xk mis hijos tienen a su padre y ni siquiera en su cumpleaños les da un abrazo".

Pero no es el único video donde aparece el hombre en silla de ruedas, en un segundo video se lee: "Mi TikTok más personal".