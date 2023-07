Paola Suárez niega haber aceptado dinero para ayudar a Raquel Bigorra; ¿no 'traicionó' a Wendy?

Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, niega haber aceptado dinero para evitar que Raquel Bigorra abandonara La Casa de los Famosos México; "yo sí apoyo lo hago de corazón".

Fue hace un par de días cuando se comenzó a esparcir la noticia que aseguraba que Paola Suárez, Kimberly y Evelyn, amigas de Wendy Guevara, estaban pidiéndole a sus seguidores salvar a Raquel Bigorra de ser expulsada de La Casa de los Famosos México, esto luego después de que alguien les ofreciera dinero para hacerlo.

Esta noticia provocó que Paola Suárez, integrante de ‘Las Perdidas’, saliera a desmentir la noticia, asegurando que ella nunca se vendió como dicen en redes sociales, y que, si en algún momento iba a apoyar a alguien, lo haría por gusto propio.

"Yo no me compro, ni por tres, ni por cuatro pesos, y que les quede muy claro”, comenzó a decir Paola. “Me contactó un muchacho que me dijo que quería hablar conmigo (…) estaba bien insistente, y yo le dije: '¿de qué quieres hablar?' (primero) me habló sobre un proyecto de televisión con Kimberly y Wendy y cosas así, eso fue antier”.

“Entonces ayer me vuelve a hablar y me dice: ‘Quiero hacer algo contigo, necesito que me apoyes con unas historias', y yo le dije '¿Historias de qué?', y me dice: 'Es que ocupo que me hagas unas historias apoyando a Bigorra, para que no salga'".

Tras esto, Paola contó que la persona le comenzó a ofrecer dinero por esas historias, a lo que la influencer se negó rotundamente.

"Quiero que me apoyes, te mando dinero, pago para que me hagas las historias apoyándola para que no salga, y yo le dije: 'yo no te voy a hacer esas historias, porque cuando a mí me nace apoyar a la gente, yo lo hago de corazón, si no, no, créeme que si yo fuera su fan y me gustara su contenido yo lo hago sin pedos, yo le hago las historias, aunque no me deposites".

Las cosas dieron un giro luego de que, antes de mostrar las pruebas de sus palabras, la persona mencionó que Evelyn y Kimberly ya lo habían ayudado, y hasta videos le mandaron como prueba.

Esta situación provocó que Evelyn se contactara con el joven para que aclarara las cosas, y le dijera a Paola y a sus fantásticos que ella nunca había recibido dinero para apoyar a Raquel Bigorra.

“Tú le diste a entender que yo me unió contigo para apoyarla y yo nunca tuve contacto contigo, ya si tú le pagaste a Kimberly es tu problema, pero y tú nunca me ofreciste dinero”, se podía escuchar en el video que la misma Evelyn compartió en sus redes sociales.

Sin embargo, a pesar de que Evelyn mencionó no haber recibido dinero por parte del joven, en los comentarios, usuarios no perdonan “su traición” a Wendy.