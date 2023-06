Paola de Las Perdidas no tolera la actitud de Ferka con Wendy; 'la voy a cachetear cuando salga'

Luego de tres semanas de haber iniciado La Casa de los Famosos México, los espectadores ya saben quién es su favorito y quién no, como Paola de La Perdidas que es amiga de Wendy Guevara y que reprueba totalmente las actitudes de Ferka.

En declaraciones para el programa Chisme No Like, Paola comentó que si bien el premio de los cuatro millones resulta muy tentador para los participantes, y que por esas razones quizá muchos quisieron conectar con Wendy al verla como favorita, ya dentro del reality se ha dado cuenta que su amiga se ha ganado el cariño de Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

“Hay un premio que es demasiado dinero, y siento que al principio sí hubo como una estrategia de ‘me voy a acercar con Wendy’, porque antes de entrar a La Casa de los Famosos tuvo una charla con Poncho, él desde días antes le mandaba mensajes.

Puede haber mucha gente que se le acerque porque el fandom que tiene Wendy es grande. De primero sí hubo un plan, pero Wendy se ha ganado el cariño de Poncho y de Sergio”, dijo.

Al opinar sobre Ferka, Paola asegura que la nominada de esta semana no oculta su intolerancia con Wendy, y por tal razón, la quiere enfrentar cuando salga de La Casa de los Famosos.

“Yo siento que a Ferka le molesta mucho el brillo de Wendy, su actitud y su fuerza para contar las cosas. Lo que yo he visto es que es muy criticona, si yo estuviera ahí y viera las actitudes, yo soy muy directa, Wendy en sus cinco sentidos es muy callada, pero sí me hacen algo, yo sí te contesto, Wendy saca todo cuando anda peda. Que le baje poquito a sus humos, sino me la voy a cachetear cuando salga”.