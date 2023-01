PLAGIO DE TESIS

La noticia causó irritación en el medio universitario y escándalo en el ámbito político, no tanto por el hecho en si mismo, sino por la protagonista involucrada en él, quien siendo Ministra de la Corte, figura como aspirante a la presidencia del más alto tribunal del país, alentada en su aspiración por el presidente de la República, pues es una de las tres propuestas por el primer mandatario.

En efecto, desde la semana anterior, el jueves 21 o viernes 22 del presente mes, los medios informaban que en las redes sociales circulaba el rumor de que Yazmín Esquivel Mosso, había presentado como tesis para optar por la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, un trabajo plagiado de la tesis que sobre un tema similar elaboró el estudiante pasante Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

La bomba del escándalo político estalló cuando el escritor Guillermo Sheridan publicó en el Portal Latinus un artículo con el título "Una Ministra pasante, Yazmín Esquivel, quien es candidata a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, plagió su tesis de licenciatura".

En dicho artículo el escritor acusa a la alta funcionaria judicial de "haber plagiado los contenidos de una tesis publicada en 1986 por Edgar Ulises Báez Gutiérrez, para titularse en 1987 como licenciada en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las más prestigiadas del país".

Este hecho inédito en la historia patria involucra a tres instituciones, por lo menos. En primer lugar a la UNAM, a la que, de resultar ciertos y fundados los hechos de la denuncia-acusación, le alcanzaría responsabilidad penal de expedir un título profesional que tiene como soporte un trabajo de tesis considerado producto de un plagio.

Con este motivo, el jueves 22 del mes que corre, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, que fue donde la Ministra presentó su tesis, anunció en un comunicado que "Ante las recientes denuncias públicas sobre el contenido de una tesis profesional de una exalumna de esta facultad, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, iniciará un análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso y actuará con estricto apego a la normatividad universitaria".

Otra institución involucrada en este sainete es la Presidencia de la República, pues su titular, ejerciendo la facultad que la Constitución Política le confiere, presentó una terna de candidatas para asumir la presidencia de la Suprema Cote de Justicia de la Nación, entre la que figura la Ministra Esquivel. Tiene que justificar su propuesta es viable y que no se equivocó al presentarla; por eso urgió a la UNAM a que emita un dictamen en que se demuestre la verdad del caso, para bien del país y no se lesione la integridad de las instituciones.

Obviamente la protagonista principal de esta historia urbana rechazó la acusación. Negó terminante y categóricamente los señalamientos que han circulado sobre un supuesto plagio de su trabajo recepcional para la licenciatura en Derecho argumentando que "mi tesis es original y auténtica". En un comunicado difundido a través de su cuenta twitter, la Ministra se defiende con el argumento "que inició la redacción y la revisión de su trabajo de titulación desde 1985, un año antes de la tesis similar que habría elaborado en ese entonces el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez". Esto lo afirmó después de que la Máxima Casa de Estudios confirmara la gran cantidad de coincidencias entre el trabajo de Báez Gutiérrez y el de Esquivel Mosso, quien presentó su examen profesional en 1987.

El Siglo de Torreón, en su edición del martes 27 de diciembre, así titula la noticia principal: "PIDE AMLO INDAGAR PLAGIO", y en el desarrollo de la nota apunta: "Tiene que haber un dictamen, o sea, sí hay coincidencias, todo mundo lo acepta, de que es una copia todo mundo lo admite, de eso no hay duda, lo que hay que ver es quién copió a quién, quién plagió a quién y hacer la investigación... y ojalá lo haga pronto, que lo haga antes del día 2 de enero" (ese día es la elección del presidente de la Corte).

El presidente pidió al rector de la UNAM que ayude. "Él puede convocar a un comité para resolver esta polémica, en la cual hay un interés político. El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros, porque argumentan que es la candidata de nosotros, lo que no es cierto, porque no tenemos candidatos, a nosotros no nos toca elegir y porque somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial; el sucesor del Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, sólo puede ser electo por los once ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte de Justicia".

El tema, pues, es delicado; no es un asunto menor. Cualquiera que sea la solución que se le dé al caso, y sea cual sea el órgano que la emita, debe ser clara y transparente; dejar plenamente satisfecha a la sociedad mexicana. No pretendan "dorarle la píldora"; deben comprender que están en juego el prestigio y la confiabilidad de las instituciones. Porque una cosa es obvia: independientemente de la responsabilidad penal y administrativa, en las que hipotéticamente, pudo haber incurrido, más allá de los resultados de la investigación, si éstos son en el sentido de que sí se trata de una tesis plagiada, todo lo actuado por la Ministra Yazmín está viciado de nulidad.