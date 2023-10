EL FUTURO POLÍTICO INMEDIATO DE MÉXICO

¿Qué le espera a nuestro país en los próximos doce meses? ¿Cuál es el destino de México?

Nuestros ya conocidos personajes don Anselmo y don Aurelio vuelven al escenario de Panorama, interesados como siempre en las cuestiones políticas del momento. Son el industrial de la carne y el industrial de la masa y la tortilla con influencia sobre los residentes en la Colonia "La Esperanza", apasionados de los temas que se enuncian al principio y siempre con puntos de vista diferentes y hasta contradictorios.

Esta vez inició el debate don Aurelio, el carnicero, hablando con voz alta para que lo oyera el tortillero y retarlo al diálogo. Caramba don Anselmo, que necia es su pregunta y hasta ofende. En los próximos doce meses viviremos una turbulencia que si no se controla puede llevar a una confrontación entre las masas del pueblo.

¿Porqué dice eso, porqué pinta un panorama tan pesimista, en estos momentos en los que estamos viviendo en una democracia en el que hay libertad para todas las expresiones políticas, incluso a las voces de la disidencia, garantizadas por el actual régimen?, repuso don Anselmo.

¿Por qué dice eso? Contratacó don Aurelio, poniéndose en guardia, porque conocía bien la filosa lengua de su interlocutor. Y agregó: "precisamente, si su líder se descuida, se le puede hacer "bolas el engrudo" y no controlar la situación. Para nadie es un secreto la simpatía que Obrador tiene por Claudia, con la que no todas las tribus morenistas están de acuerdo, porque para muchos es una arribista que no tiene militancia en el partido guinda".

Continuó diciendo el tortillero: "Esta situación puede llevar al choque y confrontación de las diferentes corrientes que integran Morena. Esa disidencia ya la inició Ebrard al manifestar su inconformidad con el resultado de las encuestas; y luego está Monreal que espera el momento oportuno para manifestarse. Y Fernández Noroña, y Martín Batres, y Mario Delgado, y, y, y..? son muchos los que consideran tener derecho a la candidatura morenista a la presidencia de la República".

Replicó don Anselmo: "eso ya lo tiene contemplado el Líder y lo resolverá de la manera más sencilla y democrática, les ofrecerá la posibilidad de que sean candidatos a diputados, ya sea de mayoría relativa o de representación proporcional, los "pluris" como les llaman; también la oportunidad de llegar al senado, o sea tiene de donde tomar para hacer que se alineen los inconformes". Pues yo veo que no le será fácil meter al redil a tipos como Monreal o Noroña, que según dicen las malas lenguas; pueden hacer alianza con Marcelo en la formación de un nuevo partido, argumentó don Aurelio, y entonces sí "se le va a poner el kilo de camote a peso".

Esos son rumores sin fundamento que sólo buscan confundir a la gente y descalificar a Claudia quien ya de hecho anda en campaña, replicó el de las tortillas.

"Pues quien sabe, dicen que ya ha repartido puestos para integrar el gabinete presidencial; bueno, con decirle que ya le ofreció a Xóchitl, la secretaría de Gobernación, para tenerla controlada y hacer alianza con ella si llega a necesitarla".

Está muy desinformado amigo mío y lo que me ha dicho no son más que simples especulaciones que no alteran el ritmo que lleva morena. De no ser así, ¿cuál es el futuro de nuestro México?

"Ah, que mi querido industrial de la tortilla, se jactó el que vende carne. Hace usted la pregunta de los sesenta y cuatro mil pesos, como aquel viejo programa televisivo. Pero yo le digo que no me gusta adelantarme a los hechos ni me gusta se adivino; "POR ESO PREFIERO SER HISTORIADOR ANTES QUE PROFETA", concluyó riéndose el célebre Don Aurelio.