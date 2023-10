TRES TEMAS DE TRASCENDENCIA INTRASCENDENTE

1.- Luz que se extingue... Peripecias, aventuras, caídas, levantadas, anécdotas, satisfacciones, penalidades, alegrías, tristezas, desilusiones, esperanzas y peligros, entre otras muchas cosas, así puede resumirse la vida de este hombre que, desde temprana edad, se interesó en las cuestiones políticas de su ciudad nativa, Gómez Palacio y más tarde en las de su Estado, las de su país y en las del mundo entero. Los casi ochenta años de su vida, fructífera y ambiciosa, estuvo dedicada a cinco áreas del quehacer humano: la política, la docencia, la abogacía, la cultura y el servicio social. Quiso y buscó ser farol que iluminara el camino de los demás. Fue activo y activista.

Una vela que está por apagarse. En el año 2009 lo sorprendió un Evento Vascular Cerebral (EVC) que minó su capacidad física, principalmente la motriz, pero no la intelectual; más de setenta y nueve años acumulando experiencias de las vicisitudes que la vida le ha planteado; afrontó con valentía y temeridad las más contradictorias circunstancias. Una enfermedad neurológica que, sin embargo, respetó memoria, visión, habla, oído y tacto.

Es una luz parpadeante que amenaza con extinguirse; sus fuerzas han mermado pero su capacidad de resistencia se fortalece, a pesar de que en el 2017 le fue diagnosticada la enfermedad de Parkinson, que ha agravado su ya precario estado de salud. No claudica; ha salido adelante y alcanzó a presentar su libro, ante un público exigente y culto gracias a la generosidad de Dios y al apoyo que en todo momento le han proporcionado su esposa y sus hijos, con quienes está profundamente agradecido. Aún tiene cosas por hacer, pero está preparado para partir y lo único que lamenta es que dejará un mundo convulsionado por la violencia, la inseguridad y el miedo debido a la pérdida de los auténticos valores...

2.- PRIMER PLANO

María Amparo Casar, José Antonio Crespo, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Francisco José Paoli Bolio y Leonardo Curzio son periodistas que analizan con ánimo crítico, de manera imparcial y con afán constructivo la problemática política, social y económica que enfrenta el país, criticando las acciones del gobierno, las del mismo presidente de la República y de él hacia abajo, reconociendo lo bueno y señalando lo malo. Los seis integran un panel que trasmite el Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional los lunes de cada semana a las 22 horas.

Desde mi modesto punto de vista es el panel periodístico mejor informado y el que mejor realiza su trabajo crítico, señalando tanto los errores como los aciertos del presidente López Obrador, de los senadores, diputados, gobernadores, ministros de la corte, magistrados y jueces; dirigentes de partidos y políticos de todos los estilos y tamaños, ofreciendo a la audiencia un Panorama muy acertado y creíble por lo objetivo de la realidad que vive la República en estos momentos. Vale la pena oír sus comentarios y aprender de sus análisis. "Primer Plano" es el título de su programa televisivo, cuya principal característica es que entre los panelistas hay diferencias de criterio y opiniones originando un debate interesante y aleccionador.

3.- EN LA RECTA FINAL

A un año de que termine su gestión como presidente de la República, es posible adelantar un comentario crítico que pretende ser objetivo y veraz; una reflexión de lo que hizo, y de lo que dejó; de hacer hasta qué punto llegó la cuarta transformación, por él preconizada expresando si hubo cambios, cuales cosas se transformaron para mejorar; otras cambiaron para empeorar, otras se mantuvieron como las recibió. Es obvio que los dos principales objetivos de su gobierno que, inclusive fueron parte esencial de su campaña política como candidato para alcanzar la Presidencia de la República, no se alcanzaron.

Desde luego que la corrupción sigue galopante y los pobres no han salido de su bajo nivel económico. En estos dos rubros es posible considerar que no se alcanzó el objetivo, por lo tanto, puede hablarse de un fracaso. Conozco varias personas que son pobres desde hace décadas y su status no fue modificado con la llegada del presente régimen al poder. Los pobres siguen siendo pobres y los corruptos no han sido erradicados.