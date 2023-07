"...O MATAMOS LAS VÍBORAS"

Una sabia expresión de la filosofía popular muy utilizada por nuestra gente del campo que contiene una enseñanza práctica, es la que advierte "o administramos el rancho o matamos las víboras". Esta metafórica verdad puede ser aplicada al actual status del PRI. El Partido Revolucionario Institucional está en el peor momento de su historia, tanto que nos atrevemos a decir, y no hay exageración al decirlo, que no es un organismo en vías de extinción, sino que ya es extinto; que ha muerto y sólo falta repartir las esquelas, si no, ¿qué es ese pestilente olor que flota en el ambiente?

De esta cadavérica situación parecen no percatarse los actuales dirigentes nacionales, pues queriendo repetir los experimentos previos aplicados en las elecciones para gobernador de los Estados de Durango (2022) y Coahuila (2023) en las que tuvieron relativo éxito, debido a que los candidatos hoy gobernadores, Esteban de Durango y Manolo en Coahuila, gozaban de prestigio y buena fama entre la ciudadanía y desarrollaron una campaña que logró penetrar en la población, pero una vez más la cúpula priista entró en componendas con el PAN y el PRD, creando el organismo "Va por México" en su quimérica aventura de desplazar del poder a Morena, en vez de estar dedicados a diseñar una estrategia, a conformar un plan, a buscar una ruta que eventualmente les permita recuperar la Presidencia de la República , la cual debe ser su tarea primordial, además de reconquistar a sus células básicas, obreros, campesinos y burócratas, tan golpeados, ofendidos y heridos que están por los errores, vicios y traiciones de las cúpulas.

En la última desbandada colectiva de algunos "cuadros distinguidos", encabezados por el exgobernador del Estado de Hidalgo y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quienes no aceptaron la forma en que Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido, estaba manipulando los hilos del proceso interno para la selección de candidato a Presidente de la República de la Coalición "Va por México", pues se sintieron marginados, desplazados por "Lito", quien por debajo de la mesa privilegia la candidatura de la panista ultraderecha Xóchitl Gálvez y extitular de la Comisión para la Atención de los Pueblos Indígenas en la época de Fox.

De cualquier manera, la burbuja se rompió y el organismo- "Va por México se desinfló; no lograron acuerdo de alto nivel político los líderes de partidos, no sólo históricamente contrarios, sino contradictorios, con una visión totalmente diferente de la historia, del mundo y de la vida. Por consecuencia afloraron los intereses particulares, el individualismo en todo su esplendor ya que cada quien ve por sus propios intereses, y no por los del país, como afirma la propaganda electorera. "Va por México", devino así en un organismo anodino y anacrónico "Frente amplio por México".

Analizado así el panorama se deduce que el otrora hegemónico e invencible partido tiene dos tareas, pero debe atender una primero, para que pueda afrontar la otra: una.- administrar el rancho; esto es, atender como gestor y demandante las necesidades y carencias que sufren las clases populares que han sido históricamente su base militante, campesinos, obreros y clase media pues tal es su origen; esto no es otra cosa que volver al inicio; labor nada fácil; y dos: no entrar en componendas, ni tener arreglos, aunque parezca legal y válido, con grupos e instituciones contrarios a su ideología, para evitar las desbandadas y renuncias de militantes y agrupaciones, que es la forma de acabar con las víboras.

Los días del Revolucionario están contados; para demostrarlo sólo basta decir que de 32 entidades federativas, sólo cuenta con dos gobiernos estatales, Durango y Coahuila, y sólo porque fue en coalición con el panismo y el perredismo. Del año 2000 para acá ha ido perdiendo los espacios más importantes desde el punto de vista político y electoral; Nuevo León, Jalisco, Puebla, las Baja California, Chihuahua, recientemente Estado de México, Tiene minoría en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. ¿Cómo enfrentará la elección presidencial de 2024 con este panorama adverso?