DOS TEMAS EN LA AGENDA CIUDADANA

La sociedad mexicana ha alcanzado un alto grado de politización; ha desarrollado un fino y afilado sentido de la percepción; posee criterios propios, expone puntos de vista; analiza con ánimo crítico la problemática del país, y frente a un conflicto específico asume una postura firme y argumenta con lógica depurada cuando de defender sus tesis se trata.

Esta elevación del nivel de conciencia y participación ciudadana, se observa de manera clara en el interés que los diferentes sectores sociales tienen en la situación que prevalece en el país. Ciertamente son muchos y muy variados los problemas que México enfrenta hoy en día, pero dos especialmente son los temas que inquietan a la población y, curiosamente, son también los que preocupan a Andrés Manuel: el caso García Luna y el escandaloso asunto Yazmín.

Al lado de la agenda presidencial, de la judicial, de la legislativa en las que están involucrados el Poder Ejecutivo Federal y su titular, el Presidente de la República; el Poder Judicial de la Federación y su titular la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Poder Legislativo Federal cuyo representante es el Congreso de la Unión, a través de sus dos Cámaras, la de Senadores y la de Diputados; al lado de ellas, ni arriba, ni abajo, sino a un lado, tenemos la Agenda Ciudadana en la que la representación recae en la sociedad mexicana, integrada dicha agenda por los asuntos de mayor interés para la población, los que más lesionan la sensibilidad de los ciudadanos, los que más atentan contra la integridad de la comunidad.

1.- Acusado de varios delitos de índole federal por el gobierno de Estados Unidos, Genaro García Luna fue detenido, encarcelado y sometido a juicio ante una Corte de Nueva York. Desde el día de su detención en el año 2019, este caso atrajo de inmediato la atención ciudadana por ser el protagonista un ex funcionario de alto nivel en la estructura política del país: Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

Aprovechó su posición para desde ahí entrar en relación con los cárteles de la droga, a los que en teoría perseguía, pero en secreto estaba en la nómina de los grupos criminales, ofreciéndoles protección a cambio de fuertes cantidades de millones de dólares, acciones de las que seguramente tenía conocimiento su jefe, el Presidente de la República, por lo que también resulta con responsabilidad que debe enfrentar, y si es cierto, como lo dijo, que no sabía de lo que hacía su jefe de seguridad, con mayor razón está involucrado por esa gran demostración de estulticia que exhibió.

El jurado del tribunal del distrito de Brooklyn en New York lo declaró culpable, la ciudadanía está pendiente de la sentencia que se dicte y la sanción que se le imponga, pues solamente ha habido especulación por parte de los fiscales del caso, que hablan de una mínima de 40 años a una máxima de cadena perpetua. ¿Y el juez, que dice? La sentencia será dictada el próximo 27 de junio por el Juez de Distrito de Estados Unidos, Brian M. Cogan.

2.- La sociedad mexicana está interesada y por lo mismo pendiente del desenlace que el gobierno le dará al escándalo provocado por la acción de plagio de la tesis de Yazmín Esquivel Mossa. Es un asunto en el que directamente está interesado el presidente porque fue quien la propuso, en 2019 para el cargo de ministra, y ahora, como candidata para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El tema, parece, cayó en "stand by", porque no se sabe que ha pasado con la tarea que le corresponde a cada una de las instituciones involucradas, sus titulares se "echan la bolita unos a otros". Después de que la UNAM declaró que de la investigación realizada se derivó como conclusión que efectivamente se trata de un plagio, turnó el expediente a la Secretaría de Educación Pública para que cancelara la cédula profesional de la plagiaria, pero la SEP por conducto de la Dirección de Profesiones declaró que no era de su competencia y que carecía de facultades para proceder en tal sentido y regresó el expediente a la Universidad.

¿Y la Corte? Yo pregunto: ¿Cómo puede la Corte declararse legalmente integrada para celebrar con validez sus sesiones, tanto del Pleno como de sus comisiones, si uno de sus miembros, la Ministra Yazmin, no reúne los requisitos que la Constitución exige para formar parte del más alto organismo jurisdiccional?

Lo último que se sabe es que después que una jueza federal otorgara la suspensión definitiva en el juicio de amparo para que la UNAM no pudiera resolver el asunto sobre el presunto plagio de la tesis de su Licenciatura en Derecho, la Ministra Yazmín Esquivel Mossa, reapareció en la Segunda Sala Administrativa de la Corte, el miércoles 1º de marzo, tras dos días de ausencia.La señora está tranquila y despreocupada porque sabe que alguien con mucho poder la protege y apoya, por eso publica twitters en los que declara "es un honor para mí formar parte de la Corte; sé la responsabilidad y el compromiso que adquiero con México, al que estoy dispuesta a servir con pasión, entrega y honestidad".(¿)

