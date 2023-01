Delicado, difícil y complicado asunto, el que tienen que desahogar y resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Oficina de la Presidencia de la República y la Secretaría de Educación Pública, derivado tal conflicto de la denuncia pública de Guillermo Sheridan contra la ministra (¿) Yazmín Esquivel, a quien acusa de haber plagiado la tesis presentada para obtener el título de licenciada en derecho por la UNAM.

Para empezar, resulta extraño e inexplicable que la recientemente elegida Ministra Presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, no haya iniciado el procedimiento adecuado para relevar o separar del cargo a Yazmín, una vez que se ha dictaminado que su tesis es una copia del trabajo del exalumno Báez Gutiérrez, y al no ser una tesis válida el título que le fue otorgado queda automáticamente sin validez; y al no poseer título no satisface el requisito que establece la Fracción III del Artículo 95 de la Constitución General de la República, y por lo tanto no puede seguir desempeñando el cargo de ministra de la Corte, al que no debió haber llegado, dada su circunstancia personal.

Una cosa es cierta, y en esto todos podemos estar de acuerdo: la señora Yazmín Esquivel Mossa no debe continuar integrando la Corte, porque en todo lo que actúe no tendrá validez, independientemente de que pueda incurrir en la comisión de un delito. Si la Ministra Presidenta la está tomando en cuenta para que forme parte del Pleno y de las Comisiones, tenemos que decirle que está integrando un organismo defectuoso, violando por lo tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además, esto también debe decirse: todas las acciones que haya realizado la señora Esquivel, ostentándose como licenciada en derecho amparada en el título universitario que recibió indebidamente, son nulas de pleno derecho.

Es lamentable que el señor Rector de la Universidad haya declarado, apoyado en la opinión del Abogado General de la UNAM, que la normatividad de ésta carece de los mecanismos para invalidar un título profesional por ella expedido. La universidad es autónoma y en ejercicio de esa autonomía reconocida legalmente, puede convocar al Consejo Universitario y al colegio de Directores de Facultades y Escuela a una asamblea extraordinaria en la que se aborde el tema que comentamos y se subsane la falta de métodos y procedimientos.

Haber turnado el expediente a la Secretaría de Educación Pública sólo exhibió desconocimiento e incapacidad, pues esta dependencia ya le contestó, regresó el expediente, diciéndole que la Dirección General de Profesiones, sólo podrá cancelar la cédula profesional de Yazmín Esquivel Mossa, una vez que la UNAM declare la invalidez del título universitario.Ciertamente este es el procedimiento que desde un principio debió seguirse, y el asunto no se hubiera complicado. Lo que pasa es que como dice la filosofía popular: "ya se les hizo bolas el engrudo".

Se nota con claridad que hay intereses creados que, desde el Poder, buscan evitar a toda costa que la señora Yazmín salga perjudicada de algún modo. Imagine usted amable lector el papel de la UNAM, de la Corte, de la SEP y de la propia Presidencia de la República, cuyo titular justificó y convalidó la acción de Esquivel, diciendo: "todos los que atacan a la Ministra, han cometido faltas peores que el simple hecho de copiar una tesis"; ¿qué pasará si esta dama sale airosa y queda impune su conducta?Adicionalmente, hay en esta larga cadena de hechos algunos eslabones oscuros o no lo suficientemente claros que opacan el panorama, como éstos:

1.- Si Báez Gutiérrez sabía que su tesis había sido plagiada, ¿por qué no puso la denuncia correspondiente?

2.- Igualmente, si Esquivel Mossa se dijo plagiada en su trabajo recepcional, ¿por qué no acudió en tiempo y forma a interponer su queja?

3.- ¿Cómo se enteró el escritor Sheridan que había plagio de una tesis sobre otra?

[email protected]