'Panorama desolador', pasar por Zacatecas

Un panorama desolador observan comerciantes locales cuando, por necesidad, tienen que pasar por Zacatecas, reconoció la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Durango, Beatriz Zamora Nájera.

"La verdad es que ahorita está, indiscutiblemente muy triste. Pasamos por ahí y la ciudad de Zacatecas está vacía. Si la misma ciudadanía tiene temor, imagínense nosotros que vamos solamente de paso, se puede respirar y sentir la opresión de la inseguridad, más que nada el temor de todo tipo de persona, sea comerciante o no sea comerciante, cualquier persona siente el temor a siquiera bajarse al baño o a comprar algo (...) Te aguantas la sed por mejor pasar esos tramos".

"Vemos lo desierta que está la ciudad a altas horas de la noche y no tan altas, a las 11:00, 12:00 de la noche ya está desierto y es cuando tú dices quién te auxilia, quién te apoya y es por eso que uno prefiere seguir su camino y llegar lo más pronto posible a su destino", narró desde su experiencia personal al haber tenido que viajar recientemente.

Y es que, no se observa vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad, lo que genera una percepción negativa entre quienes tienen que pasar por la zona para poder trasladarse a otras entidades.

"No lo hay, yo estuve observando y checando por qué pasan todo este tipo de problemáticas si la Guardia Nacional tiene poder y la autoridad para detener todo esto y no lo hay. Y si lo hay, no se a qué hora, pero en los momentos en los que hemos estado pasando no lo hay y es por eso que se ha estado presentado todo este tipo de vandalismo", señaló.

IMPUNIDAD

Sobre los comerciantes duranguenses que fueron asesinados hace unos días, madre e hijo que se trasladaban a una expo, la presidenta de la Canacope comentó que casi nunca se esclarecen este tipo de crímenes.

"Tristemente no, hay que ser conscientes y sabemos que a esto se le da carpetazo y es ahí la impotencia tanto de los familiares, como de nosotros también compañeros comerciantes, como ciudadanos y como humanistas. Es ahí de donde viene el desaliento de que, ahora si que te tienes que cuidar tú solo porque tristemente no hay quién te cuide", lamentó.

Ante esta situación, reconoció que se han visto en la necesidad de tomar medidas e implementar estrategias para reducir el riesgo de incidentes, pero esto les afecta ya que implica un mayor gasto para el sector que ya de por sí, está muy afectado.

"Nos está afectando de gran manera ya que se nos están subiendo los costos de las paqueterías, estamos deteniendo los traslados, muchas veces nos hemos detenido de ir a surtir como ahorita que viene la temporada del Día del Padre y eventos masivos". agregó.

Y dijo que esta situación les afecta ya que deberían estarse enfocando en las ventas por las fechas especiales, pero están preocupados por diversos factores.

"Deberíamos de estarnos preparando pero muchas veces nos detenemos por este tipo de inseguridad", indicó.

Finalmente, en torno al próximo Día del Padre, dijo que se espera que las ventas mejoren para poder recuperarse un poco.

"Esperamos que esta semana nos pueda repuntar un poquito más porque han estado muy bajas las ventas, ha estado muy bajo pero esperemos que haya un alza más que nada para seguir sobreviviendo a esta situación que estamos viviendo", planteó.