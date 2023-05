¿Pan o llave? El 'trend' que tiene 'de cabeza' a usuarios de TikTok

Los trend del ascensor, de la mariposa, o el de la luna son algunos de los más conocidos en las redes sociales, pero todo el tiempo están surgiendo nuevos videos, challenges y retos que ponen a prueba la inteligencia y el razonamiento de las personas.

Ahora se ha vuelto viral en Instagram y en TikTok el trend o challenge de "¿Por qué el preso eligió el pan y no la llave?". Su nombre es más que curioso, y es por ello por lo que en el siguiente artículo te contamos de qué se trata.

En los videos de TikTok se ve a un preso que escoge un pan en vez de la llave que le daría su libertad, lo cual genera mucha confusión. Hay muchos videos sobre el tema, pero ninguno da la respuesta correcta a este acertijo.

Si uno le presta atención a la imagen de este acertijo o adivinanza, se puede ver que el picaporte para abrir la puerta de la cárcel no está del lado del preso. Esto quiere decir que el preso en realidad está libre. Es por ese motivo que él no elige la llave, ya que no le sirve. Es por ello por lo que opta por agarrar el pan.

(REDES)

Se logra ver a simple vista que la reja está entreabierta, muchas veces nuestra mentalidad nos impide ver la realidad, preferimos lo fácil y sencillo, preferimos simplemente no esforzarnos y tomar lo más fácil, en este caso el pan que tiene así alcance sin mucho esfuerzo, ya que si sale de la reja tendría que trabajar para conseguir lo mismo.