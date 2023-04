PAN desistirá de reforma que limita facultades del TEPJF

Después de varios días de negociación en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), donde no alcanzaron un consenso para presentar una iniciativa para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la mañana de este jueves, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados decidió que no la apoyará.

Los diputados panistas fueron citados a las 10:00 horas en San Lázaro para recibir línea de sus líderes parlamentarios y definir que no acompañarán la propuesta presentada por Morena, PVEM, PT, PRI y PRD, con lo cual se suman cada vez más legisladores que no están de acuerdo.

Fuentes confirmaron a EL UNIVERSAL la decisión del grupo parlamentario del PAN y adelantaron que saldrán a dar un posicionamiento oficial.