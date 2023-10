Palestina insta a Israel en la ONU a frenar la violencia y atacar las raíces del conflicto

El embajador palestino ante la ONU, Riad Mansur, instó a Israel este domingo en la ONU a parar la violencia en Gaza y abordar "las raíces" del conflicto que ha derivado en una nueva guerra tras los ataques cometidos el sábado por el grupo islamista Hamás contra Israel, que no mencionó ni condenó.

En declaraciones a los medios antes de la reunión del Consejo de Seguridad a puerta cerrada, que se celebrará esta tarde, Mansur recriminó a la comunidad internacional que solo presta atención "cuando se asesina a los israelíes" e ignora las denuncias de Palestina sobre el bloqueo y los ataques isarelíes en Gaza un año tras otro.

"Elegimos el camino pacífico para conseguir nuestros derechos, pero Israel siguió usando la fuerza bruta contra las vidas y los derechos palestinos. Israel no puede desplegar una guerra a escala completa en una nación, su gente, su tierra y sus templos, y esperar la paz: tiene que abordar la raíz del conflicto", sostuvo.

"Israel sigue diciendo que el bloqueo y los ataques repetidos en Gaza son para destruir las capacidades militares de Hamás (...) pero lo único que consigue es infligir un sufrimiento terrible en una población civil entera; es momento de poner fin inmediato a la violencia y el derramamiento de sangre, es momento de finalizar el bloqueo y abrir un camino político", dijo.

De cara a la reunión del Consejo de Seguridad, reconoció el gran apoyo de la comunidad internacional a Israel y a su autodefensa, pero sostuvo que a la vez se está ignorando "su agenda colonialista y racista" contra los palestinos, por lo que pidió "no perder de vista el panorama global" del conflicto.

"Todos en la sala detrás de mí (...) están de acuerdo en finalizar el juego. Israel espera y exige apoyo político y militar mientras promociona metas que están fundamentalmente en contra con la legitimidad y el consenso internacionales", agregó.

"No se puede decir: 'Nada justifica matar a israelíes' y entonces dar justificación a la matanza de palestinos. No somos infrahumanos, repito, no somos infrahumanos", apostilló Mansur, quien dijo que entre los cerca de 400 muertos reportados en Gaza hay familias enteras y niños.