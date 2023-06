Paisanos tendrán que trabajar más ante la fuerza del superpeso

Las construcciones de casas siguen sin parar en comunidades de la Mixteca de Oaxaca, región reconocida como de las mayores expulsoras de migrantes, pese al bajo precio del dólar estadounidense en las últimas semanas.

Sin embargo, ante esa pérdida del poder adquisitivo, los montos transferidos se han multiplicado para que las familias de migrantes puedan subsistir y hacerse de un patrimonio.

"La mayoría de las obras son de gente que está en Estados Unidos y sus familiares les ayudan a construir sus casas aquí. La mayoría son indocumentados", dice Uziel González, quien se dedica a la albañilería en el municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Relata que acabó una casa de un señor con 20 años en Estados Unidos. "La casa que apenas terminamos es de un chef indocumentado, su hijo se hizo cargo de la edificación y ahora trabajamos en esta cisterna de un jubilado indocumentado", señala.

Hace unos cuatro meses, Nicolás Velasco acabó de construir la casa de su hijo que vive en Pensilvania, Estados Unidos, quien emigró hace 10 años.

"Pues mis hijos nos siguen mandando dinero, ahora otro está construyendo su casa por acá", indica Nicolás, originario de una comunidad cercana, pero que construye en la cabecera municipal de Juxtlahuaca.

Según el Banco de México, de enero a abril de este año los ingresos por remesas fueron 18 mil 973 millones de dólares, un crecimiento anual de 10.1%.

Los migrantes radicados en el extranjero no han dejado de hacer envíos, pues en los últimos 12 meses a abril pasado, el flujo acumulado de las remesas superó por primera vez los 60 mil millones de dólares, con un total de 60 mil 254 millones.

"Muchos de nuestros clientes nos comentan que sus familiares tienen que trabajar más para que rinda y puedan construir sus casas, porque el dólar está muy barato", agrega González.

Explica que, en otros casos, construyen a marchas forzadas, sobre todo en estos últimos meses debido a las nuevas políticas migratorias en algunos estados de la Unión Americana.

Uziel lleva más de cinco años en la construcción, mientras que su padre acumula más de 10 años en la ocupación, y cuenta que casi todos sus clientes construyen gracias a las remesas.

"Las casas son de gente que está trabajando allá, porque si no, pues yo creo que no alcanzaría para hacer una casa con lo que ganamos aquí", señala.

Santiago Juxtlahuaca está entre los 15 primeros municipios de 570 que hay en Oaxaca con mayores ingresos vía remesas, indica el Anuario de Migración y Remesas de México 2022.

PRECIOS AL ALZA

Los migrantes mexicanos sin estatus legal también ayudan a sus familias a sobrevivir los altos costos de la canasta básica y la salud, como los hijos de Juana Anastasia Bautista, a quien le construyó uno de sus hijos quien emigró hace 30 años.

"Pues mis hijas y mi hijo me mandan dinero para ir al doctor. Hace unas semanas fui y me cobraron más de 3 mil pesos, con mi trabajo en el campo, ¿qué me va a alcanzar? Pues no, y ellos nos mandan cada que pueden", cuenta Anastasia, indígena de Santo Domingo del Progreso.

En otras zonas del país también se enfrenta un panorama complicado, ya que los precios de alimentos se incrementan de forma considerable.

"Cada vez recibimos menos [pesos por dólar], ha disminuido nuestro ingreso. Tan sólo en comparación con el año pasado, recibo mil 400 pesos menos por envío, pero en 2020 recibía 3 mil pesos más", menciona Eugenia Cadena, habitante de Tlalnepantla, Estado de México.

Desde hace más de cinco años recibe remesas que le envía su esposo, pero desde que le pagan cada dólar en 16.60 pesos, en lugar de rangos entre 18 o 19 pesos, tuvo que utilizar la reserva que tenía para compensar gastos.

ANTICIPAN MODERACIÓN

En lo que va del año, la cotización de la divisa mexicana alcanzó un mínimo de 17.02 pesos frente al dólar, su menor nivel en siete años y medio, desde diciembre de 2015, cuando se ubicaba debajo de las 17 unidades.

Sin embargo, especialistas estiman que la fortaleza del peso tenderá a moderarse, pues la inflación en EU baja más rápido.

El consenso de la encuesta de CitiBanamex entre las principales instituciones financieras que operan en el país estimó este martes la paridad en 18.70 unidades para el cierre de 2023.

Este miércoles, el tipo de cambio en los mercados internacionales se ubicó en 17.13 pesos frente al billete verde, una ganancia en el año de 12.1% o 2.35 pesos, constituyéndose como una de las monedas más apreciadas, según datos de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo se vendió ayer en 17.55 pesos en ventanillas de los bancos, 12.03% o 2.40 pesos por debajo del cierre del año pasado, de acuerdo con CitiBanamex.

Entre los factores que ayudan a la fortaleza del peso destacan el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, que han hecho atractivas las inversiones en moneda nacional.

También influye el flujo de divisas por remesas familiares, que siguen marcando récords, la inversión extranjera directa y los ingresos por turismo.

INGRESOS CLAVE

Las transferencias de paisanos siguen registrando récords.

60 mil 254 millones de dólares es el flujo acumulado de remesas en 12 meses hasta abril pasado.

18 mil 973 millones de dólares los ingresos por remesas de enero a abril de este año, según Banxico.

10% crecieron los envíos entre enero y abril, reportó.