Padres de Wendy Guevara conmueven en redes tras relatar cómo aceptaron a su hija

La estrella de internet, Wendy Guevara, continúa sumando puntos a favor dentro y fuera de La Casa de los Famosos México, su naturalidad y simpatía han provocado memes y contenidos que cibernautas han creado a su favor; videos y fotos en los que revelan que se identifican con ella, pero ente su lista de seguidores, los que encabezan la lista son sus padres, quienes hablaron sobre lo complicado que fue aceptar a su hija tal y como es.

La youtuber, que se dio a conocer en 2017 con un video viral de Las Pérdidas, ha contado dentro y fuera de la casa cómo al principio les escondió a sus padres que le gustaba vestirse de mujer; en la casa, le contó a Emilio que su padre, que en el pasado sufrió de alcoholismo, un día habló con ella y le dijo que ya sabía que era gay, pero que no se preocupara, porque él la iba a cuidar.

Un día que se había vestido de mujer para ir a una fiesta, fue sorprendida por su madre, quien angustiada le dijo que mejor se desmaquillara antes de que la viera su padre; a pesar de que en un inicio no todo fue fácil para Wendy y sus padres, siempre le hicieron saber que la amaban por sobre todas las cosas.

Francisco y Fabiola, padres de Wendy Guevara, asistieron como invitados al foro de La Casa de los Famosos México, donde recibieron felicitaciones por el ángel de su hija, y fueron cuestionados sobre cómo es su relación con ella, la cual no siempre ha sido buena, a pesar de lo difícil que fue aceptarla como mujer.

Los padres de Wendy confesaron que están felices y agradecidos con la gente por el apoyo que ha recibido su hija no solo en León, Guanajuato, sino en toda la República; su padre, reveló que desde hace 18 años su relación con Wendy es de total aceptación; sin embargo, no siempre fue así, antes era alcohólico y machista, lo que le impedía aceptar a su hija, esto cambió cuando se fue a un retiro espiritual. Hoy vive alejado de las drogas, el alcohol y ha recuperado a su familia.

"Para mí fue muy difícil aceptar, en ese tiempo yo era alcohólico y muy machista, no aceptaba, me fui a un retiro espiritual y me encontré con Dios y hablé con él, me dijo que tenía que aceptar a mi hijo tal y como me lo prestó, y desde hace 18 años hemos sido amigos y lo acepté como es, como una mujer", expresó.

La madre de Wendy también reveló que tuvo una experiencia espiritual que la ayudó a aceptar a Wendy, tal y como es, contó que siempre la protegió y el amor que le tiene ha sido incondicional, por lo que aconseja a los padres que acepten a sus hijos a pesar de todo.

"Para mí sí fue muy muy difícil el aceptar, es muy difícil, pero no imposible, yo también viví esa experiencia espiritual, de ahí comprendí muchas cosas y pude abrirle totalmente mi corazón, es mi hija o mi hijo, siempre lo amé, siempre lo protegí de su papá y de todos, pero fue difícil aceptar que él era así; ahora lo amo igual y lo acepto tal como es, siempre es igual, no imita".

El padre de Wendy admitió el gran cambio físico que ha tenido su hija, y en tono de broma confesó que a veces se confunde con cómo llamar a su hija.

"Ha cambiado su físico, ya se ve mujer, a veces si se traba uno que Wendy, Carmelo, Luis, pero ahora con tanta gente que le dice Wendy, pues Wendy", dijo.