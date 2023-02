Padre de menor presuntamente agredido por policía en operativo mochila presenta queja en CDHEC

A dos semanas de haberse registrado el operativo mochila en la escuela secundaria general "Abel Herrera Rodulfo" de la colonia San Joaquín y donde un adolescente presuntamente fue agredido por un elemento de la policía estatal; el padre del menor presentó la queja por violación a derechos humanos.

Manuel Isaac López Soto, titular de la tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) con sede en Piedras Negras, dio conocer que ya lograron contactar a un familiar del joven, al que se le entrevistó y presentó su inconformidad.

"Y ya se le está dando tramite como tal, como una queja, Y ya está en la solicitud de informe para que la autoridad nos dé su versión y poder ir integrando la investigación correspondiente, para luego definir una resolución de lo que podría ser pertinente", indicó el ombudsman.

Precisó que el contacto con el padre del menor se dio, dado que las autoridades de la mencionada escuela se reuniría con los familiares y una persona de la CDHEC acudió a la institución educativa; recibiéndose en dicho lugar la queja.

Hasta el momento no se tuvo conocimiento, cuál fue el motivo por el cual el padre del menor no había acudido a presentar la queja con anterioridad, pues incluso, el tercer visitador dijo tener conocimiento a través de los medios de comunicación que en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila en la región norte I, todavía no se presentaba denuncia alguna.

"Es una de las funciones que tenemos nosotros. Y si él pidiera apoyo para un acompañamiento, claro que lo podemos hacer", fue lo que respondió López Soto al cuestionarle, si la dependencia a su cargo podrían dar un acompañamiento al padre del menor para presentar la denuncia ante la FGE.