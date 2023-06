'Padecimiento de agresor podría ser crónico'

La fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza, confirmó que el adulto mayor que intentó lesionar al Arzobispo el pasado 21 de marzo se encuentra en el Hospital Psiquiátrico por lo que su proceso está en pausa.

Refirió que un familiar del acusado tuvo acercamiento con la Fiscalía y narró que un hermano de ellos falleció y le heredó a través de testamento una casa al seminario, no precisamente al Arzobispo.

"Esta persona esa situación no la aceptaba y aparte traía un tema de adicciones y decía que esa casa le correspondía y esa era la situación por la que trató de lesionar al señor Arzobispo", reiteró.

En tal sentido, la fiscal enfatizó que todos los trámites relativos a la herencia en mención se hicieron de manera legal, ante un Notario Público.

"El señor está en el hospital psiquiátrico, se le hicieron los estudios correspondientes y los psiquiatras determinaron que no estaba en condiciones de seguir su proceso, por lo tanto él está bajo una medida de seguridad en el hospital psiquiátrico", complementó. Y no descartó que pudiera no reanudarse el proceso judicial en su contra por su condición.

"Si se llega a recuperar, porque ya pudiera ser un problema crónico, se seguiría el proceso, se le vinculó a proceso y queda suspendido el proceso", complementó.