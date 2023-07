Es un descaro de mi parte pedir paciencia la verdad. Soy una persona que carece bastante de esa virtud, sin embargo, qué decir después de la penosa presentación de este Santos Laguna versión Apertura 2023.

Desde que vi la alineación inicial del Santos Laguna, un extraño estupor se sintió entre mi pecho y estómago. Fue inevitable pensar en la famosísima frase del genio Albert Einstein quien en alguna ocasión dijo: "Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes", el profesor Pablo Repetto cayó en eso, no le movió prácticamente nada a su cuadro inicial con el que cerró el torneo anterior y el resultado fue muy parecido al que se dio en donde nos habíamos quedado.

Quiero pensar que los refuerzos aún no están para iniciar, quiero pensar que el técnico uruguayo no está "respetando jerarquías" antes de jugársela con sus refuerzos que por lo menos en el papel son mucho más capaces que la gente que inició este partido. Quiero pensar pues que el cuerpo técnico tiene otros planes y este once inicial que fue totalmente chato e inoperante al ataque fue circunstancial y pasajero.

Nuestra Liga no pone las condiciones ideales para iniciar a pleno una temporada pero esas situaciones a veces aberrantes son para todos los equipos. Querétaro te ha ganado en casa también con muchas caras nuevas con pocas semanas de trabajo. No hay pretextos para no calificar la presentación del Santos Laguna como un papelón.

Por más que ya se declaró desde la directiva que ya no habrá más incorporaciones para el plantel, Pablo Repetto debe hacerse sentir si está viendo que le están pidiendo maravillas con jugadores que quizá no dan la talla para tener continuidad en un equipo de primera división que busca ganar cosas importantes.

Se inició con el pie izquierdo y el panorama no es bueno, sin embargo, habrá que tener paciencia y esperar ver a este Santos de Repetto a plenitud hasta después de la Leagues Cup.