Otro mal día para 'Checo' Pérez

ergio Pérez continúa sin poder salir del bache. Ayer sumó su tercer Gran Premio consecutivo que no puede subir al podio, luego de finalizar en la sexta posición en el Gran Premio de Canadá, el cual ganó su coequipero Max Verstappen, quien se aleja en la cima del campeonato mundial de pilotos.

"Checo" largó en la posición 12 y no se pudo recuperar en el circuito Gilles Villeneuve. El mexicano escaló hasta la sexta posición y estuvo una gran cantidad de vueltas atrás del piloto de Ferrari Carlos Sainz, quien estaba quinto; incluso el monoplaza del tapatío con un neumático medio contra el duro del español, pero ni así le pudo dar alcance.

Cerca del final de la carrera, "Checo" entró a "pits" para cambiar a neumáticos blandos con lo que logró un punto extra al conquistar la vuelta rápida en el último giro de la carrera.

PÉREZ, PREOCUPADO

"Hoy (ayer) fue un poco de sorpresa, porque sencillamente no teníamos ritmo. Tenía buena pinta con los neumáticos duros al principio; pero a partir de que entró en pista el coche de seguridad (por accidente de Russell) no pude recuperar el agarre con ese compuesto; y no teníamos ritmo luego con el medio", mencionó el mexicano.

"Es importante que nos tomemos un tiempo para entender este fin de semana, porque la carrera, en particular, ha sido pobre en cuanto a ritmo; y necesitamos estar encima de estas cosas", opinó Pérez.

"Tengo confianza en mí mismo y sé lo que puedo hacer; pero hoy (ayer) no estuvimos bien", aceptó "Checo".

"Ahora mismo estoy más preocupado por mi bajón de rendimiento que por mi posición en el Mundial, porque el ritmo es que no está ahí. Nunca hay un momento en el que no tengas presión; y ha sido un periodo difícil, pero yo estoy aquí para rendir y necesito hacerlo en las próximas carreras", manifestó.

"Por ver el lado positivo, hoy logramos la victoria número cien para la escudería y eso es algo estupendo para el equipo. Estoy muy contento por todo el mundo. Max ha hecho un trabajo impresionante, no solo hoy, sino durante toda la temporada", dijo.

VERSTAPPEN, INTRATABLE

Por su parte, Verstappen ganó por cuarta carrera consecutiva y sexta de la temporada. También igualó la marca de victorias del legendario Ayrton Senna, y además le dio a Red Bull su triunfo 100 en la Fórmula Uno.

"Odio comparar generaciones distintas", señaló Verstappen. "De mi parte, lo único que puedo decir es que desde niño, manejando un kart, soñaba con ser piloto de Fórmula Uno. Nunca me imaginé ganar 41 carreras".

Fernando Alonso se tuvo que conformar con el segundo lugar al volante de su Aston Martin tras protagonizar una feroz batalla con el Mercedes de Lewis Hamilton, quien terminó tercero y subió al podio por segunda carrera seguida.

Verstappen llegó a 195 puntos en el Mundial de pilotos; "Checo" es segundo con 126 y Alonso tercero con 117.