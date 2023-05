Óscar Valdez y Adam López, listos para su pelea de revancha

Este fin de semana, como parte de la cartelera protagonizada por Devin Haney vs. Vasiliy Lomachenko en el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, Óscar Valdez y Adam López tendrán una pelea de revancha.

En 2019 pelearon en el Cosmopolitan de Las Vegas, brindaron un combate emocionante en el que ambos visitaron la lona. Esa noche, Valdez se llevó la victoria por nocaut técnico en el séptimo.

Hoy, después de tres años, se reencuentran prometiendo dar la mejor pelea de la noche.

Óscar Valdez

"Estoy emocionado porque ha pasado un año desde mi última pelea. Vengo de una derrota, así que estoy motivado. No importa si pierdes. Lo que importa es cómo vuelves. Voy a volver y demostrar lo que soy", dijo.

Y además apuntó: “Este es el momento perfecto para la revancha. Esto es lo que me encanta hacer. Me encanta estar en el gimnasio. Me encanta entrenar. Me encanta pelear. Verán algo diferente el sábado por la noche”.

Pero refirió: “Eddy Reynoso es un gran entrenador. Siempre trabajamos en muchas cosas. Una cosa que siempre me queda clara es que trabaja en defensa. Eso no significa que no vamos a ser ofensivos. Siempre vamos a mantener esa defensa lista para no tener sorpresas”.

Adám López

Por su parte, López confesó: “Me sorprende que esta revancha esté sucediendo. Oscar dijo que me daría la revancha después de nuestra primera pelea. Pero nunca sucedió. Nos fuimos por caminos separados. Pero está volviendo al círculo completo. Creo que es genial que esté sucediendo en esta cartelera, es una gran pelea. La gente quería verlo. Estoy emocionado por eso”.

También añadió: “Soy un peleador diferente ahora. Me enfrentó cuando tenía 23 años con 15 peleas. Tengo 27 ahora con 21 peleas. He estado allí con algunos de los mejores desde la pelea con él. He sufrido algunas pérdidas, pero he aprendido de ellas. Siempre he tomado peleas difíciles".

Para finalizar comentó: “Estoy en mi mejor momento. Estoy en la mejor forma de mi vida. Es una historia diferente esta vez. Si cree que esta es una pelea de preparación, tendrá una larga noche”.