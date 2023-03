Oscar al mejor director se disputa entre los Daniels y Steven Spielberg

La carrera por el Óscar a la mejor dirección se resolverá este domingo, pero ya parece contar con claros favoritos, un dos contra uno entre Daniel Kwan y Daniel Scheinert por la sorpresa de la temporada, Eveything Eveywhere All at Once, y Steven Spielberg por su personalísima The Fabelmans.

Spielberg aspira a su tercera estatuilla como director la ganó por Schindler's List y Saving Private Ryan y llega a la gala del 12 de marzo con otro gran reconocimiento como realizador de su película, el Globo de Oro.

Pero Los Daniels han derrotado ya al Rey Midas de Hollywood en premios como los Critics Choice Awards y los galardones del Sindicato de Directores, sin olvidar el Spirit del cine independiente.

De hacerse con el Óscar, Spielberg de 76 años se convertiría en el tercer cineasta en tener tres galardones a mejor director junto con Frank Capra y William Wyler.

A estos cineastas solo los supera el estadounidense John Ford, quien a lo largo de su trayectoria consiguió en cuatro ocasiones el Óscar a la mejor dirección.

Sin embargo, Spielberg aventaja a los tres en el número de nominaciones que ha acumulado en su carrera en diferentes categorías: 22 en total si se suman las tres que tiene este año (como director, guionista y productor).

Y aunque no gane el domingo ya ha superado otros récords. El año pasado, por ejemplo, se convirtió con West Side Story en el primer director en ser nominado en seis décadas consecutivas.

The Fabelmans es una película prácticamente autobiográfica en la que Spielberg se adentra en su historia familiar y en su amor por el cine desde que lo descubrió cuando era niño.

En el pasado, personalidades de la industria también han usado sus primeros años como inspiración para sus filmes y ejemplo de ello son Pedro Almodóvar en La mala educación, Alfonso Cuarón en Roma, Woody Allen con Radio Days y Federico Fellini en Amarcord.