Organizan Marcha contra Homofobia

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia, por primera vez en La Laguna de Durango se organizará una "Marcha Silenciosa", a la que se espera la participación de ciudadanos de Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, así como del resto de los municipios que deseen sumarse.

La cita es este miércoles 17 de mayo a las 17:00 horas en el estacionamiento del centro comercial ubicado en avenida Victoria y Urrea, en el Centro de de Gómez Palacio.

De acuerdo con Óscar Martínez Aldaco, presidente del Comité Organizador, el contingente saldrá a las 18:00 horas sobre la avenida Victoria rumbo a la Plaza de Armas, de calle Independencia, en donde se hará una serie de pronunciamientos sobre dicha problemática.

El llamado es a que los participantes acudan de color morado.

De acuerdo con Martínez, el que no sea hable de la homofobia, que se define al odio a los homosexuales; así como de la bifobia, que es el miedo, odio o desconfianza hacia las personas bisexuales; así como de la transfobia, que es el odio o miedo a las personas transgénero, no quiere decir que el problema no exista.

Tal es el problema que incluso, señalaron a personal de los Registros Civiles, de quienes han recibido un trato discriminatorio, sobre todo, las parejas del mismo sexo que desean unirse en matrimonio, pese a que en el estado ya es posible.

"Les hace falta capacitacoón, sensibilización, empatía, porque al final del día somos seres humanos que queremos vivir en paz, en libertad y que tenemos el derecho de amar a quienes nosotros queramos", dijo el presidente del comité.

Martínez, detalló en que se trata de una Marcha regional, a la que se espera la presencia de personas no solo de Gómez Palacio, sino también de Torreón y Lerdo.

Debido a que se trata de un evento sin precedentes, se espera la presencia de por lo menos 200 personas o más.

"Invitar a la ciudadanía a participar, no es exclusivo de la comunidad, si tienes un amigo, familiar, o tal vez esa persona no se siente con la apertura de marchar, tu lo puedes hacer", fue el mensaje que realizó Óscar Martínez.