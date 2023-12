Oprah Winfrey sorprende con nueva figura y admite tomar medicamentos para adelgazar

Oprah Winfrey está feliz por el cambio en su aspecto físico, el cual ha estado en medio de las críticas en los últimos 25 años, tiempo en el que sus kilos de más la colocaron en el centro de las burlas, sin embargo, la conductora confiesa que nunca se enojó de ello, simplemente lo aceptó y creyó que era su culpa.

Winfrey saltó a la fama como presentadora y productora del galardonado programa de entrevistas "The Oprah Winfrey Show", que se emitió durante más de 25 años, de 1986 a 2011.

Ayer, la Galería Nacional de Retratos de Estados Unidos sumó a su colección permanente el retrato de la popular comunicadora estadounidense, pintado por el artista Shawn Michael Warren.

Winfrey, de 69 años, se ha ganado un lugar en el museo por sus "importantes contribuciones a la cultura popular estadounidense", hechas desde su posición de "líder mundial de los medios de comunicación", informó en un comunicado la galería, con sede en Washington.

En entrevista con la revista "People", Oprah Winfrey habla abiertamente de lo que ha hecho para bajar notablemente de peso, luego que durante 25 años ha tenido que lidiar con las burlas, los señalamientos y las críticas por su sobrepeso.

"Simplemente acepté eso como es y no me sentí enojada. Me sentí triste. Me sentí herida. Sentí vergüenza. Pero ni siquiera se me ocurrió que pudiera sentirme enojada", dice. "Me tragué la vergüenza y acepté que era culpa mía", admitió.

Fue en junio de este año cuando tuvo una conversación con médicos expertos, quienes le dijeron que su obesidad era más un asunto sobre el cerebro que de fuerza de voluntad: "Me di cuenta de que me había estado culpando todos estos años por tener sobrepeso y que tengo una predisposición que ninguna cantidad de fuerza de voluntad podrá controlar".

Winfrey admitió que le recetaron unos medicamentos que sí la han ayudado a bajar de peso, y aunque prefirió no decir el nombre, confesó que se siente muy tranquila porque sólo los toma cuando siente que los necesita y el hecho de que le den receta médica la tiene muy tranquila.

En los recientes eventos, Oprah Winfrey ha atraído las miradas con su nuevo aspecto, el cual luce con vestidos ajustados y enmarcado con una sonrisa.