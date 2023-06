Oportunistas

Al final resultó más amplio de lo que pronosticaban las encuestas. La Alianza por la Seguridad aplastó a sus rivales. Absolutamente previsible. Tan fue así que el domingo pasado fue realmente una jornada informativamente hablando, poco menos que sosa.

Por supuesto que no es importante para efectos democráticos si hubo emociones o no en las votaciones del pasado fin de semana en Coahuila, lo más importante es el respeto del voto popular. Por fortuna así sucedió. En estos comicios en particular, la distancia entre vencedores y los demás fue de tal magnitud que ni siquiera hubo el mínimo conflicto electoral.

Que bueno para su causa los que ganaron. La victoria tiene mil padres; en cambio la derrota es huérfana. El análisis del porqué fue tan amplia puede dar miles de conjeturas.

Sin embargo, vale la pena voltear a ver como queda Coahuila en base de la pluralidad política. Siendo claros, la Alianza ganó por poco más del 55 % de los votos, de los cuales, casi el 47 % los aportó el PRI, el resto lo dieron sus aliados: el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.

En tanto, los opositores apenas consiguieron 34 % con Morena, el partido dominante en casi todo el país y claro favorito para refrendar la presidencia de la República.

En Coahuila ha obtenido quizás su peor resultado desde que Andrés Manuel López Obrador ganó con casi la misma amplitud con la del hoy gobernador electo Manolo Jiménez Salinas.

¿Qué quiere decir todo esto?, ¿Acaso Coahuila es ajeno a todo el contexto nacional? La respuesta es por supuesto que no, pero que claro que las condiciones locales cuentan.

Quizá lo más importante fue el escenario previo a la carrera electoral. En la tierra de Zaragoza, de Madero, de Carranza, a diferencia de muchas zonas del territorio nacional, en Coahuila ya prevalecía la paz. En este sexenio que está por concluir, el gobernador saliente, Miguel Ángel Riquelme Solís, trabajó y consiguió devolverle la paz a los coahuilenses, lo cual como se notó. Fue reconocido por los electores en las urnas.

Igualmente el tema de desarrollo económico que el Gobierno estatal que está por concluir arrojó cuentas favorables, así como el desempeño para enfrentar la pandemia que asoló el mundo entero.

Fue el Gobierno que este último de noviembre finaliza, no tuvo la capacidad financiera para dotar al Estado de mayor infraestructura, amén del apalancamiento que recibió del moreirato y al cual tampoco investigó con el denuedo que todo indica, merecía.

Lo primero es reconocer que si bien Manolo Jiménez Salinas resultó electoralmente hablando un espléndido candidato, apoyado por los resultados de Riquelme Solís, la izquierda que representa en sus diferentes matices de lo que se entiende como Cuarta Transformación, en este caso el propio Morena y el Partido del Trabajo, con todo el desaseo con el que se comportaron, sumaron con todo ese torpe desempeño, poco más del 30 %. No deja de ser un porcentaje significativo. El partido de Unión Democrática de Coahuila, agrupación regional del norte del estado, alcanzó un 5 %, considerable.

Lo que vale la pena es saber y hasta lamentar lo que ha sucedido con Acción Nacional, que se ha ido en el plano particular, al cuarto lugar en las preferencias electorales de los coahuilenses; el PRD ha perdido su registro porque ni siquiera alcanzaron el 3 % de la votación.

El asunto es que alguien debe responder por haber casi destruido la opción de derecha en el espectro político de Coahuila. El PRI con sus méritos está en el centro, la izquierda lopezobradorista por más mal que esté tiene casi un tercio. El PAN, de derecha, está hecho añicos y tiene nombres y apellidos.

Hay que buscar quien le ha robado las sanas diferencias ideológicas, porque el ramo conservador está deshecho por oportunistas que al apoderarse de esa parte del espectro, por sus intereses, sencillamente lo destruyeron.