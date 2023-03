Operación mochila en Durango será aplicada por los padres y madres de familia

Solo falta que se haga oficial por parte del gobernador del estado para que arranque el programa "Entre todos nos cuidamos" y con la aprobación de ésta en la ley, ya se tiene el marco legal para implementarla.

Guillermo Adame Calderón, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, dijo que este marco legal les permite actuar para luchar en la protección de los alumnos y evitar la violencia en el interior de escuelas y evitar que introduzcan drogas.

La tarde del pasado miércoles se aprobó por el Congreso del Estado el dictamen de la Comisión de Educación que faculta la revisión de las mochilas de estudiantes en las escuelas de la entidad.

Aunque no aparece el esquema aprobado como "operación mochila", sino como "Entre todos nos cuidamos", pero se dota a la Secretaría de Educación del Estado de Durango para realizar las acciones necesarias para la supervisión de las pertenencias de estudiantes de educación básica.

El objetivo de esta reforma es prevenir el ingreso de sustancias nocivas para la salud de los estudiantes, así como algún objeto que pueda ser empleado para atentar contra la integridad de la comunidad estudiantil.

Adame Calderón dijo que existen ya los protocolos para iniciar con este programa, mismos que fueron enviados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para su revisión.

"La 'Operación Mochila' no la realizarán los directivos o maestros, serán los propios padres de familia con previo permiso del resto de padres para realizarlo, nosotros no podemos hacerlo porque no es la función del docente y podemos caer en problemas de tipo legal", comentó el titular de la SEED.

Dejó en claro que este operativo se realizará en un arranque de manera frecuente y dependiendo el resultado de esta operación se verá la frecuencia para seguir aplicando esta revisión de mochilas en las diferentes escuelas.

PUEDEN TOMAR LA SEED LOS DÍAS QUE QUIERAN, PERO NO CEDEREMOS

Por otro lado, sobre la toma de las instalaciones de la SEED dijo que esta Secretaría no va a ceder porque quienes tomaron las instalaciones quieren plazas y la destitución de una directora.

"Nosotros no podemos intervenir en problemas estrictamente sindical y la otra petición es lo de las plazas que nosotros no vamos a otorgárselas, piden 40, son 15 los paristas, no sabemos para quién son las demás", señaló Adame Calderón; pero dejó en claro que puede seguir tomada las oficinas de la SEED los días que quieran, pero así no van a resolver nada.