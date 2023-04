Opera IMSS a paciente, tras 15 días de espera

Luego de quince días de esperar por una cirugía, finalmente Socorro Irma Dávila Navarro, de 83 años de edad fue intervenida en la clínica No. 16 del Seguro Social de Torreón.

El pasado jueves 20 de abril, su familia denunció que la operación se había retrasado en varias ocasiones. Primero porque se atravesó la semana santa y no había médicos, después porque no había aire acondicionado en los quirófanos y finalmente porque no servía el fluoroscopio, necesario para radiografías que muestran en tiempo real órganos, tejidos y otras estructuras internas en movimiento.

Su nuera, Ana Grimaldo, informó que la señora de la tercera edad fue intervenida quirúrgicamente el pasado sábado 22 de abril.

A las 10 de la mañana, Socorro Irma ingresó a quirófano y por la tarde noche ya se encontraba en el tercer piso, en la cama 309. "Obviamente con dolor, pero su cirugía me comentan que se desarrolló como se espera. Gracias infinitas a los doctores Quiñones y Brito, por el acercamiento y la atención con las dos opciones para intervenir a mi suegra", comentó Ana.

La mujer, indicó que fue el viernes 21 de abril, a las 11 de la noche que recibió la noticia de que Socorro Irma ya estaba programada para cirugía y añadió que desconoce cómo fue que se consiguió el fluoroscopio.

Esto recordando que el jueves 20 de abril, a las 7 de la mañana, la persona adulta mayor estaba por ingresar a quirófano cuando les dijeron que la cirugía se suspendería debido a que el fluoroscopio no funcionaba.

Producto de una caída en su hogar, Socorro Irma tuvo que ser ingresada a las 8:30 de la noche del pasado 4 de abril al área de Urgencias y un día después, la pasaron a la cama 309 en el tercer piso, con diagnóstico de internamiento: Fx (fractura) subtrocantérica de fémur izquierdo. En ese tiempo, fue que les informaron sobre la necesidad de una cirugía.

Ana, señaló que Socorro Irma está adherida al programa " GeriatrIMSS", en el cual se busca otorgar atención integral de alta calidad y calidez a la persona mayor a través de una valoración integral especializada, esto con el objetivo de limitar las consecuencias de la enfermedad, mejorar la funcionalidad y propiciar que se eleve la calidad de vida de este grupo de pacientes.