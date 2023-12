Omar Fayad descarta que su nombramiento como embajador en Noruega sea un pago de favores

"Es una mentira, falso", que el nombramiento del presidente para que sea embajador en Noruega sea un pago de favores por apoyar a Morena, aseveró el exgobernador de Hidalgo y expriista Omar Fayad.

Al arribar al Senado para comparecer ante las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores Europa del Senado, para ser ratificado en el cargo, criticó la molestia de algunos cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador invita a figuras públicas a integrarse a su gabinete, ocupando una representación diplomática en el extranjero.

"Han criticado a todos. La verdad es que ya no hay más, absolutamente nada que decir, cada que hay una invitación del presidente para que cualquier persona pueda ocupar una representación de México en el extranjero, si esta proviene de las estructuras políticas, pues hay molestias de algunos y, fundamentalmente, ya sabemos quién… las molestias. Entonces, la verdad es que no tengo comentario al respecto".

En entrevista y a pregunta expresa sobre el presunto pago de favores por haber entregado la plaza, apuntó: "Mienten, es falso, totalmente. Lo sabe todo mundo".

Aseguró que no tiene la intención de adherirse a Morena.

"Lo dije con toda claridad, yo me fui del PRI y, formé un grupo plural independiente y no me estoy registrando en Morena", apuntó.

Cabe recordar que en noviembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Omar Fayad embajador extraordinario y plenipotenciario de México en el reino de Noruega.