Olaf Scholz advierte de una caída en el apoyo a Ucrania

El canciller alemán, Olaf Scholz, advirtió hoy de los riesgos de una reducción de la ayuda internacional a Ucrania ante los problemas de la Casa Blanca de asegurar un nuevo paquete multimillonario en el Congreso de EUA y ante el bloqueo de Hungría a una partida comunitaria de 50 mil millones para Kiev.

El presidente ruso, Vladímir "Putin, está decidido a poner militarmente de rodillas a Ucrania. Apuesta por que el apoyo internacional se reduzca. El riesgo de que esta apuesta se haga realidad no se puede descartar, lamentablemente", señaló en una declaración de Gobierno en el Bundestag (Cámara Baja) antes de viajar a Bruselas para participar en la cumbre europea del jueves y viernes.

"En EUA, el presidente Joe Biden lucha por un paquete de ayuda (de 61 mil 400 millones de dólares) y todavía no hay solución a la vista. En la UE, casi todos los países miembros coinciden en que debemos apoyar el presupuesto ucraniano con 50 mil millones. Pero sobre el cómo no hay aún un consenso. Sobre todo Hungría aún no ha dado su consentimiento", explicó.

Scholz señaló por ello que él defenderá en la cumbre de líderes de la UE un apoyo financiero "sostenible y fiable" para Ucrania para los próximos años en las negociaciones sobre la revisión del presupuesto plurianual hasta 2027, porque está en juego "la seguridad de Europa".

Alemania, dijo, aboga por la continuidad del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz para Ucrania "con un mecanismo en el que se reconozcan las considerables contribuciones bilaterales de armamento", pues el país centroeuropeo es el segundo país que más asistencia militar, financiera y humanitaria presta a Kiev detrás de EUA solamente.

El canciller abogó por seguir apoyando al país dirigido por Volodímir Zelenski ante el riesgo de que la guerra rusa en Ucrania se prolongue, como es de esperar, según dijo.

En este sentido apeló a los socios de la UE para que tengan en cuenta que la agresión rusa "no es cualquier guerra en cualquier parte del mundo".

Se trata de impedir que Putin consiga materializar su "plan imperialista" y de velar por la seguridad de las fronteras europeas, porque de lo contrario el Viejo continente corre el riesgo de volver a sufrir "ocupaciones" en Europa.

Explicó que, tras alcanzar un acuerdo en el Gobierno de coalición para tapar un agujero multimillonario en el presupuesto alemán en 2024, Alemania garantiza su apoyo a Ucrania "como estaba previsto y sobre todo durante el tiempo que sea necesario".

Eso incluye 8 mil millones de euros en suministros de armas, asistencia directa o indirecta a través de la UE del presupuesto ucraniano y previsiblemente 6 mil millones de euros en apoyo a los refugiados ucranianos en Alemania, explicó.

También reiteró que el segundo sistema de defensa antiaérea Patriot de Alemania ya estará operativo antes de fin de año en Ucrania y a los ya anunciados suministros adicionales del escudo antimisiles IRIS-T, drones Hunter y sensores para drones, Berlín también sumará el envío a Kiev de más munición, generadores de electricidad, vehículos blindados y uniformes de invierno para los soldados.