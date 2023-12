'Ojalá te vayas por la puerta de atrás', Gignac le lanza un contundente mensaje a Miguel Layún

Este domingo, a unas horas de que empiece la Gran Final del Apertura 2023, André-Pierre Gignac le mandó un contundente mensaje al futbolista de las Águilas del América, Miguel Layún.

Este domingo, Layún disputará su último partido en el balompié mexicano. ¿La razón? Meses atrás, dio a conocer su retiro. Bajo la noche del Coloso de Santa Úrsula, América se jugará todo o nada. Layún podría irse con la estrella catorce en sus brazos. No hay margen de error para los dirigidos por André Jardine.

Sin embargo, Tigres luchará "con garra" por su anhelado bicampeonato; André-Pierre Gignac lo tiene claro. Por ello, durante una transmisión en el canal de Twitch de Javier "Chicharito" Hernández, no se contuvo.

"No se va a dar. No manches. Yo no lo puedo pensar... Que él lo piense está bien, Perdón Miguel, pero para mí que te vayas por la puerta de atrás. Tuviste una carrera increíble, jugaste en Sevilla, Porto, hiciste una linda carrera, pero este año nosotros tenemos la ilusión del bicampeonato", sentenció Gignac.

Durante la Final de Ida en El Volcán, los goles de Henry Martín y Jonathan Herrera dieron como resultado un empate. Uno a Uno. Todo se definirá esta noche en el Estadio Azteca.

¿A qué hora y dónde ver la Gran Final del Apertura 2023?

Fecha: Domingo, 17 de diciembre.

Hora: 19:30 hrs.

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Afizzionados, Canal 5 y Canal 7.